Miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa rất to

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (18/5), miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục có các cơn mưa dông rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Các khu vực khác trên cả nước cũng có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/5), miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, nhiều nơi mưa rất to trên 100mm như Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249mm.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là vùng ven biển Hải Phòng – Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Mưa xuất hiện theo đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, riêng vùng ven biển 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa dông trong hôm nay (18/5).

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục hình thái mưa nắng gián đoạn, trong đó xác suất xảy ra các cơn mưa dông rất cao, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận cũ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo những ngày tới, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

