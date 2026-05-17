Tuổi trẻ Biên phòng TP. Huế ra quân thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh

Ngọc Văn

TPO - Hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP. Huế đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, thắp sáng đường biên và hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Ngày 17/5, tuổi trẻ các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên hai tuyến biên giới, góp phần bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường tình đoàn kết quân - dân khu vực biên giới.

bdbp-4.jpg
Tổ chức nạo vét kênh mương thủy lợi tại xã miền núi A Lưới 1.
bdbp-5.jpg
Thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan khu vực bờ biển phường Thuận An, TP. Huế.

Tại phường Thuận An, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Đoàn phường tổ chức Ngày Chủ nhật xanh tại tổ dân phố Thái Dương Hạ Trung. Cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng địa bàn xanh - sạch - đẹp.

Trong khi đó, hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyệnNgày Chủ nhật xanh, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp chính quyền và nhân dân xã miền núi A Lưới 1 tổ chức nạo vét kênh mương thủy lợi tại thôn Kê 2 và La Ngà nhằm phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2026.

bdbp-3.jpg
Khánh thành công trình "Ánh sáng đường biên" và "Đường cờ Tổ quốc" tại xã A Lưới 3.
bdbp-2.jpg
Hỗ trợ sinh kế, con giống cho người dân vùng biên giới Việt - Lào.
bdbp-1.jpg
Dâng hoa, dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng truyền thống của Bộ đội Biên phòng TP. Huế.

Tại xã A Lưới 3, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đơn vị đồng hành khánh thành công trình Ánh sáng đường biênĐường cờ Tổ quốc tại thôn Phú Thượng với 25 cột đèn năng lượng mặt trời.

Không chỉ hỗ trợ người dân khu vực biên giới trong nước, đơn vị còn phối hợp triển khai công trình Ánh sáng đường biên trao tặng nhân dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) với 25 cột đèn năng lượng mặt trời; đồng thời hỗ trợ sinh kế gồm 8 con dê giống cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân địa phương.

Cùng ngày, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế tổ chức cho 120 chiến sĩ mới dâng hoa, dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng truyền thống của đơn vị.

Thông qua hoạt động, các chiến sĩ trẻ được giáo dục truyền thống, hiểu thêm về sự quan tâm của Bác Hồ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ngọc Văn
#Bộ đội Biên phòng TP. Huế #Ngày Chủ nhật xanh #Ngày thứ Bảy tình nguyện #Ánh sáng đường biên #A Lưới #biên giới Việt Lào #đoàn viên thanh niên Biên phòng #phường Thuận An

