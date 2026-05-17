Tư vấn, chăm sóc dinh dưỡng 300 trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

300 em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hoà đã được kiểm tra, tư vấn chăm sóc dinh dưỡng và nhận quà từ hoạt động “Trạm sức khoẻ”.

Bác sĩ khám tầm soát sức khoẻ cho học sinh tại chương trình. Ảnh: CTV

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn” tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Trong chương trình, các bác sĩ, dược sĩ đã kiểm tra sức khoẻ tổng quát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn cho 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ba Ngòi. Những trường hợp có vấn đề về sức khỏe được hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định của bác sĩ. Ban Tổ chức cũng đã trao 300 suất quà đến các em tham gia chương trình.

Trong chương trình đã diễn ra toạ đàm về vai trò của men tiêu hóa trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng ở trẻ em. Toạ đàm đã cập nhật thêm kiến thức chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày nhằm cải thiện thể trạng và hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Chương trình cũng là một phần trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam với Công ty CP Dược phẩm Pharmacity và MHD Pharma nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho thế hệ công dân tương lai của đất nước.