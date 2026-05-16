Học sinh tranh tài ghép từ, tạo câu tiếng Anh chinh phục học bổng

TPO - Chung kết cuộc thi tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ – Hung Yen’s High School Battle” năm 2026 diễn ra sôi nổi, gay cấn với màn tranh tài chinh phục những câu hỏi tiếng Anh trắc nghiệm, đoán tên nhân vật nổi tiếng, ghép từ, ghép câu tiếng Anh có nghĩa. Đội thi Trường THPT Dương Quảng Hàm giành giải Nhất.

Chung kết cuộc thi tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ – Hung Yen’s High School Battle” năm 2026 vừa diễn ra với 4 đội thi tranh tài.

Cuộc thi là sân chơi dành cho học sinh THPT về hiểu biết kiến thức khoa học tự nhiên - xã hội, tư duy logic, kỹ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm. Cuộc thi ứng dụng nền tảng công nghệ học tập từ ClassUp và IELTS Mentor nhằm tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế cho thí sinh. Các thử thách được thiết kế theo mô hình gameshow, kết hợp yếu tố thi đấu thời gian thực, phản xạ tư duy nhanh. Hưng Yên, Nghệ An và Quảng Ninh là ba địa phương tổ chức chương trình.

Khán giả cổ vũ bốn đội thi vòng chung kết. Ảnh: TĐHY

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi thu hút sự tham gia của 32 trường với gần 5.000 học sinh tham gia. Trải qua vòng thi khởi động tại các trường và vòng loại cấp tỉnh, cuộc thi đã lựa chọn được 4 đội thi đến từ các Trường THPT Dương Quảng Hàm, Trường THPT Đông Thụy Anh, Trường THPT Bắc Đông Quan và Trường THPT Nguyễn Du, vào chung kết tỉnh Hưng Yên.

Các đội thi tranh tài tại chung kết. Ảnh: TĐHY

Tại chung kết, các đội thi lần lượt tranh tài qua 4 chặng thi, gồm: Khởi động – trắc nghiệm tiếng Anh đối kháng; Tranh tài – Who Am I; Quyết định – Giải mã từ khóa; Chinh phục – Tạo câu với bảng chữ cái.

Trong đó, chặng thi Chinh phục đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác. Các đội nhận đề bài và chữ cái khởi đầu, thực hiện ghép thành câu tiếng Anh có nghĩa với độ dài 3 từ, 5 từ, 7 từ và 9 từ. Mỗi đội có 1 phút suy nghĩ và trả lời bằng cách nhập đáp án, gửi đáp án và đọc to đáp án. Ví dụ, thẻ IV – chữ khởi đầu A – tạo thành câu I am Vietnamese.

Kết quả, đội thi Trường THPT Dương Quảng Hàm (gồm 4 thành viên Nguyễn Hoàng Thu Thủy, Vũ Hà Linh, Nguyễn Quang Khoa, Nguyễn Nguyên Khôi) giành giải Nhất.

Đội thi Trường THPT Đông Thụy Anh giành giải Nhì. Hai đội thi cùng giải Ba là Trường THPT Bắc Đông Quan và Trường THPT Nguyễn Du. Các đội thi giành giải được nhận phần thưởng tiền mặt, học bổng tiếng Anh và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và Tỉnh Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải phong trào đối với Đoàn trường, Đoàn xã; giải vòng cá nhân cấp tỉnh; đội thi được yêu thích nhất.

Anh Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hưng Yên (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện đơn vị đồng hành trao thưởng đội giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: TĐHY

Cuộc thi do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty CP Truyền thông Giang Sơn, Công ty CP Tư vấn đánh giá và Phát triển giáo dục Edutalk tổ chức, nhằm triển khai đề án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”; chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).