Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Học sinh tranh tài ghép từ, tạo câu tiếng Anh chinh phục học bổng

Xuân Tùng

TPO - Chung kết cuộc thi tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ – Hung Yen’s High School Battle” năm 2026 diễn ra sôi nổi, gay cấn với màn tranh tài chinh phục những câu hỏi tiếng Anh trắc nghiệm, đoán tên nhân vật nổi tiếng, ghép từ, ghép câu tiếng Anh có nghĩa. Đội thi Trường THPT Dương Quảng Hàm giành giải Nhất.

Chung kết cuộc thi tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ – Hung Yen’s High School Battle” năm 2026 vừa diễn ra với 4 đội thi tranh tài.

Cuộc thi là sân chơi dành cho học sinh THPT về hiểu biết kiến thức khoa học tự nhiên - xã hội, tư duy logic, kỹ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm. Cuộc thi ứng dụng nền tảng công nghệ học tập từ ClassUp và IELTS Mentor nhằm tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế cho thí sinh. Các thử thách được thiết kế theo mô hình gameshow, kết hợp yếu tố thi đấu thời gian thực, phản xạ tư duy nhanh. Hưng Yên, Nghệ An và Quảng Ninh là ba địa phương tổ chức chương trình.

tienphong-thitienganh2.jpg
Khán giả cổ vũ bốn đội thi vòng chung kết. Ảnh: TĐHY

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi thu hút sự tham gia của 32 trường với gần 5.000 học sinh tham gia. Trải qua vòng thi khởi động tại các trường và vòng loại cấp tỉnh, cuộc thi đã lựa chọn được 4 đội thi đến từ các Trường THPT Dương Quảng Hàm, Trường THPT Đông Thụy Anh, Trường THPT Bắc Đông Quan và Trường THPT Nguyễn Du, vào chung kết tỉnh Hưng Yên.

tienphong-thitienganh3.jpg
Các đội thi tranh tài tại chung kết. Ảnh: TĐHY

Tại chung kết, các đội thi lần lượt tranh tài qua 4 chặng thi, gồm: Khởi động – trắc nghiệm tiếng Anh đối kháng; Tranh tài – Who Am I; Quyết định – Giải mã từ khóa; Chinh phục – Tạo câu với bảng chữ cái.

Trong đó, chặng thi Chinh phục đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác. Các đội nhận đề bài và chữ cái khởi đầu, thực hiện ghép thành câu tiếng Anh có nghĩa với độ dài 3 từ, 5 từ, 7 từ và 9 từ. Mỗi đội có 1 phút suy nghĩ và trả lời bằng cách nhập đáp án, gửi đáp án và đọc to đáp án. Ví dụ, thẻ IV – chữ khởi đầu A – tạo thành câu I am Vietnamese.

tienphong-thitienganh6.jpg

Kết quả, đội thi Trường THPT Dương Quảng Hàm (gồm 4 thành viên Nguyễn Hoàng Thu Thủy, Vũ Hà Linh, Nguyễn Quang Khoa, Nguyễn Nguyên Khôi) giành giải Nhất.

Đội thi Trường THPT Đông Thụy Anh giành giải Nhì. Hai đội thi cùng giải Ba là Trường THPT Bắc Đông Quan và Trường THPT Nguyễn Du. Các đội thi giành giải được nhận phần thưởng tiền mặt, học bổng tiếng Anh và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và Tỉnh Đoàn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải phong trào đối với Đoàn trường, Đoàn xã; giải vòng cá nhân cấp tỉnh; đội thi được yêu thích nhất.

tienphong-thitienganh7.jpg
Anh Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hưng Yên (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện đơn vị đồng hành trao thưởng đội giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: TĐHY

Cuộc thi do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty CP Truyền thông Giang Sơn, Công ty CP Tư vấn đánh giá và Phát triển giáo dục Edutalk tổ chức, nhằm triển khai đề án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030”; chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Xuân Tùng
#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Tỉnh Đoàn Hưng Yên #Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên #năng lực ngoại ngữ #vũ đài trí tuệ #tiếng Anh #Hưng Yên #cuộc thi #học sinh #kỹ năng ngoại ngữ #giải thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe