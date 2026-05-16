Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước qua Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi

Video sôi nổi lễ Khởi động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Sáng 16/5 tại tỉnh Nghệ An, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lễ Khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, hành trình là hoạt động mở đầu cho chuỗi 7 chặng xuyên Việt, thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, suốt 70 năm qua, Hội LLHTN Việt Nam đã trở thành ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam; là nơi hun đúc lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.

70 năm là hành trình của biết bao thế hệ thanh niên đã đem tuổi xuân, mồ hôi và xương máu của mình viết nên những trang sử vẻ vang cùng dân tộc; từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, bảo vệ biên cương, biển đảo Tổ quốc, đến công cuộc dựng xây, phát triển đất nước trong hòa bình và hội nhập.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc lễ Khởi động.

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước cần có một thế hệ trẻ có bản lĩnh hội nhập, tư duy sáng tạo và khát vọng phụng sự. Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước của thanh niên cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực và bền bỉ mỗi ngày.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chỉ là khẩu hiệu. Đó là tiếng gọi từ trái tim, được nuôi dưỡng bằng nhận thức, bồi đắp qua trải nghiệm và chứng minh bằng hành động. Yêu Tổ quốc là sống có lý tưởng, có bản lĩnh; là dám nghĩ lớn, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và tiên phong chuyển đổi số”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những phong trào tiêu biểu, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, các hoạt động được triển khai từ tháng 5/2026 đến ngày 15/10/2026 trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động trực tiếp với truyền thông trên không gian mạng.

Thông qua hành trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh và tiên phong cống hiến; đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thế hệ trẻ hôm nay.

Thực hiện nghi thức rước đuốc thiêng.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam thực hiện nghi thức châm lửa khởi động hành trình.

Hành trình năm nay gồm 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên phát triển của tổ chức Hội. Các điểm dừng chân trải dài từ Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, TP.HCM đến Hà Nội.

Mỗi chặng sẽ gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng và tôn vinh những gương thanh niên tiêu biểu.

Màn đồng diễn nhảy Flashmode của hàng nghìn đoàn viên thanh niên tại lễ Khởi động.

Việc chọn Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - làm điểm khởi đầu mang ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy tinh thần yêu nước, nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh.

Tại Lễ khởi động Hành trình, đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như rước đuốc thiêng từ Nhà thờ Bác Hồ; màn đồng diễn Flashmode với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và màn đồng diễn xếp chữ với chủ đề “70 năm - Thanh niên Việt Nam”; hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại Cửa Lò; Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” dành cho bà con ngư dân ở làng chài; khánh thành sân bóng chuyền kỷ niệm 70 năm Hội LHTN Việt Nam (khu giáo xứ Yên Trạch, Phường Cửa Lò); chung kết và trao Giải Pickleball “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Hội trại “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Nghệ An.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 21 bản đồ Việt Nam tới 21 xã biên giới và 20 cờ Tổ quốc cho 20 hộ gia đình ngư dân Nghệ An.

Hội đồng Đội các cấp tỉnh Nghệ An trao tặng 9.500 lá cờ tổ quốc cho 30 xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao tặng 1 sân chơi thể thao cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội LHTN niên Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Màn đồng diễn xếp chữ với chủ đề “70 năm - Thanh niên Việt Nam”.