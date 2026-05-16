Lan tỏa thông điệp và khí thế của Đại hội Đoàn XIII từ ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai'

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành công văn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả ca khúc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Các đơn vị cần chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng về ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII trên các nền tảng số của địa phương, đơn vị; khuyến khích sử dụng ca khúc trong các chương trình, hoạt động tập trung, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, hội nghị, diễn đàn, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Tăng cường đăng tải các video, clip ngắn (reel, shorts, tiktok,...), infographic, motion graphic... gắn với ca khúc Đại hội; khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên sáng tạo các hình thức thể hiện mới, hiện đại, phù hợp xu hướng truyền thông số nhằm lan tỏa rộng rãi tinh thần, thông điệp và khí thế của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành Đoàn cần phát động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động làm mới (cover) ca khúc, nhảy đồng diễn, thử thách nhảy (dance challenge), đồng diễn (flashmob), biểu diễn nhạc cụ, video clip truyền cảm hứng... trên các nền tảng mạng xã hội.

Chủ động phối hợp với các nghệ sĩ trẻ, KOLs, KOCs, nhà sáng tạo nội dung số, câu lạc bộ nghệ thuật, đội văn nghệ thanh niên tại địa phương tham gia sáng tạo, lan tỏa các sản phẩm truyền thông về ca khúc Đại hội. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo và triển khai các mẫu clip ngắn (CapCut template), đoạn nhạc làm mới (remix) hoặc các hình thức truyền thông tương tác khác để đoàn viên, thanh niên dễ dàng tham gia hưởng ứng trên môi trường số.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng đề nghị mỗi tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi biểu diễn đồng diễn và ghi hình tối thiểu 1 clip đồng diễn tập thể ca khúc chính thức của Đại hội với điệu nhảy thống nhất được Trung ương Đoàn phát hành.

Nội dung các clip hưởng ứng cần thể hiện khí thế trẻ trung, sáng tạo, hiện đại, mang bản sắc địa phương, đơn vị; ưu tiên ghi hình tại các địa chỉ đỏ, công trình thanh niên, địa điểm biểu tượng văn hóa - lịch sử, không gian số, trường học, khu công nghiệp, công trình thanh niên tiêu biểu...

Khuyến khích huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đồng diễn; lồng ghép hình ảnh màu áo xanh thanh niên, cờ Tổ quốc, biểu tượng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hình ảnh, hoạt động tiêu biểu của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.