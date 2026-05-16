Kỷ niệm 85 năm thành lập Đội, thiếu nhi TPHCM dâng hoa, báo công với Bác

TPO - Hưởng ứng đợt hoạt động thi đua với chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”, đội viên, thiếu nhi TPHCM đã tích cực học tập, rèn luyện và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Các Liên đội đã tổ chức chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai tổ chức các hành trình “Em yêu thành phố của em”, thực hiện hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, các công trình măng non...

Sáng 16/5, tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi, Nhà thiếu nhi TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Phát biểu báo công lên Bác, em Đỗ Hoàng Dũng - Liên đội trưởng Trường Tiểu học Đông Ba (phường Cầu Kiều) - khẳng định những lời dạy của Bác đã trở thành ngọn đèn soi sáng để đội viên, thiếu nhi thành phố không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Em Đỗ Hoàng Dũng phát biểu báo công với Bác tại Lễ dâng hoa. Ảnh: Ngô Tùng

Hoàng Dũng bộc bạch: Trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi thành phố chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, chúng em càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội - mái nhà thân thương đã giáo dục biết bao thế hệ măng non trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Đại diện lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các thầy cô phụ trách Đội và các em thiếu nhi dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các em thiếu nhi bên Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi TPHCM.

“Tự hào truyền thống 85 năm của Đội, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập thật tốt, rèn luyện thật chăm, tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi; luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè; ra sức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Hoàng Dũng chia sẻ.

Dịp này, Hội đồng Đội TPHCM cũng tổ chức triển lãm chủ đề “85 năm - Tự hào trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn” tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Triển lãm khắc họa quá trình hình thành, trưởng thành đi lên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và các thế hệ đội viên, thiếu nhi. Cùng với đó là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng…

Thiếu nhi thành phố mang tên Bác tham gia sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội.

Các em thiếu nhi theo dõi triển lãm chủ đề “85 năm - Tự hào trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”.

Nhiều kỷ vật về Đội được lưu trữ, trưng bày trong triển lãm dịp này. Ảnh: Ngô Tùng