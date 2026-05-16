Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kỷ niệm 85 năm thành lập Đội, thiếu nhi TPHCM dâng hoa, báo công với Bác

Ngô Tùng

TPO - Hưởng ứng đợt hoạt động thi đua với chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”, đội viên, thiếu nhi TPHCM đã tích cực học tập, rèn luyện và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Các Liên đội đã tổ chức chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai tổ chức các hành trình “Em yêu thành phố của em”, thực hiện hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, các công trình măng non...

Sáng 16/5, tại Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi, Nhà thiếu nhi TPHCM, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026).

Phát biểu báo công lên Bác, em Đỗ Hoàng Dũng - Liên đội trưởng Trường Tiểu học Đông Ba (phường Cầu Kiều) - khẳng định những lời dạy của Bác đã trở thành ngọn đèn soi sáng để đội viên, thiếu nhi thành phố không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành.

2t8a2894.jpg
Em Đỗ Hoàng Dũng phát biểu báo công với Bác tại Lễ dâng hoa. Ảnh: Ngô Tùng

Hoàng Dũng bộc bạch: Trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi thành phố chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, chúng em càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội - mái nhà thân thương đã giáo dục biết bao thế hệ măng non trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

2t8a2887.jpg
Đại diện lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các thầy cô phụ trách Đội và các em thiếu nhi dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2t8a2897.jpg
Các em thiếu nhi bên Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi TPHCM.

“Tự hào truyền thống 85 năm của Đội, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập thật tốt, rèn luyện thật chăm, tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi; luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè; ra sức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, Hoàng Dũng chia sẻ.

Hưởng ứng đợt hoạt động thi đua với chủ đề “Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”, đội viên, thiếu nhi TPHCM đã tích cực học tập, rèn luyện và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Các Liên đội đã tổ chức chăm lo cho hơn 10.300 đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai tổ chức các hành trình “Em yêu thành phố của em”, thực hiện hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, các công trình măng non; tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, “Tiến bước lên Đoàn…

Dịp này, Hội đồng Đội TPHCM cũng tổ chức triển lãm chủ đề “85 năm - Tự hào trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn” tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Triển lãm khắc họa quá trình hình thành, trưởng thành đi lên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và các thế hệ đội viên, thiếu nhi. Cùng với đó là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng…

2t8a2927.jpg
Thiếu nhi thành phố mang tên Bác tham gia sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội.
2t8a2910.jpg
2t8a2912.jpg
2t8a2914.jpg
2t8a2917.jpg
Các em thiếu nhi theo dõi triển lãm chủ đề “85 năm - Tự hào trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”.
2t8a2935.jpg
2t8a2936.jpg
Nhiều kỷ vật về Đội được lưu trữ, trưng bày trong triển lãm dịp này. Ảnh: Ngô Tùng

Tháng 5/1941, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu quốc gồm 5 đội viên đầu tiên là Nông Văn Dền (bí danh Kim Đồng), Lý Văn Tinh (Thanh Minh), Lý Thị Nỳ (Thủy Tiên), Lý Thị Xậu (Thanh Thủy), Nông Văn Thàn (Cao Sơn). Tổ chức này cũng là tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngô Tùng
#thiếu nhi TPHCM #Chủ tịch Hồ Chí Minh #báo công #dâng hoa #đội viên #Nhà Thiếu nhi TPHCM #liên đội #Hội đồng Đội TPHCM #triển lãm ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe