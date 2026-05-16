Bạn trẻ Đà Nẵng sáng tạo để 'xanh hóa' biển quê hương

TPO - Dự án “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương” năm 2026 tạo môi trường để thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng, ươm mầm các ý tưởng xanh và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường biển trong thực tế.

Ngày 16/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức khởi động dự án "Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương" năm 2026.

Các đội thi được chuyên gia tập huấn kiến thức, kỹ năng để phát triển các dự án bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Giang Thanh

Dự án nhằm giáo dục, nâng cao ý thức thanh thiếu nhi trên địa bàn về bảo vệ môi trường, cụ thể hóa các hoạt động bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án được triển khai trong một tháng với 4 giai đoạn gồm: thành lập nhóm, đào tạo kỹ năng, workshop trực tuyến hỗ trợ phát triển dự án, trình bày và đánh giá các ý tưởng, dự án.

Đây là dự án dành riêng cho thanh thiếu niên từ 13 – 18 tuổi tại các trường trên địa bàn các phường: Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, Điện Bàn Đông, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông.

Chia sẻ với chuyên gia về các ý tưởng dự án.

Mỗi đội thi có số lượng thành viên từ 3 - 5 em, là học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Đây là những hạt nhân để sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng bảo vệ môi trường biển.

Sau khi khởi động dự án, các em học sinh được chuyên gia đào tạo cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết theo từng chuyên đề, gồm: kiến thức môi trường biển Đà Nẵng, hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển và xâm nhập mặn, kỹ năng truyền thông "viral", điều phối và tổ chức dự án cộng đồng.

Các ý tưởng sáng tạo "xanh hóa" biển Đà Nẵng sẽ được triển khai trong thực tế.

Trên cơ sở đó, mỗi nhóm tự lên ý tưởng, vạch ra định hướng cho các dự án bảo vệ môi trường biển. Với sự đồng hành của các chuyên gia, các em sẽ hoàn thiện dự án, sáng tạo sản phẩm và triển khai trong thực tế.

Theo anh Lê Kim Thường – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng, dự án "Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương" năm 2026 là mô hình hoạt động mới, sáng tạo, ý nghĩa do Thành Đoàn phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức.

"Đây sẽ là một chặng hành trình thú vị để các em thanh thiếu nhi khám phá năng lực bản thân và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn môi trường biển, cảnh quan du lịch của thành phố", anh Thường nói.