Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bạn trẻ Đà Nẵng sáng tạo để 'xanh hóa' biển quê hương

Giang Thanh

TPO - Dự án “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương” năm 2026 tạo môi trường để thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng, ươm mầm các ý tưởng xanh và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường biển trong thực tế.

Ngày 16/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức khởi động dự án "Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương" năm 2026.

tp-tuoi-tre-da-nang-hanh-dong-vi-bien-xanh-1.jpg
Các đội thi được chuyên gia tập huấn kiến thức, kỹ năng để phát triển các dự án bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Giang Thanh

Dự án nhằm giáo dục, nâng cao ý thức thanh thiếu nhi trên địa bàn về bảo vệ môi trường, cụ thể hóa các hoạt động bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án được triển khai trong một tháng với 4 giai đoạn gồm: thành lập nhóm, đào tạo kỹ năng, workshop trực tuyến hỗ trợ phát triển dự án, trình bày và đánh giá các ý tưởng, dự án.

Đây là dự án dành riêng cho thanh thiếu niên từ 13 – 18 tuổi tại các trường trên địa bàn các phường: Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, Điện Bàn Đông, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông.

tp-tuoi-tre-da-nang-hanh-dong-vi-bien-xanh-2.jpg
Chia sẻ với chuyên gia về các ý tưởng dự án.

Mỗi đội thi có số lượng thành viên từ 3 - 5 em, là học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Đây là những hạt nhân để sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng bảo vệ môi trường biển.

Sau khi khởi động dự án, các em học sinh được chuyên gia đào tạo cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết theo từng chuyên đề, gồm: kiến thức môi trường biển Đà Nẵng, hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển và xâm nhập mặn, kỹ năng truyền thông "viral", điều phối và tổ chức dự án cộng đồng.

tp-doan-vien-thanh-nien-11-5531.jpg
Các ý tưởng sáng tạo "xanh hóa" biển Đà Nẵng sẽ được triển khai trong thực tế.

Trên cơ sở đó, mỗi nhóm tự lên ý tưởng, vạch ra định hướng cho các dự án bảo vệ môi trường biển. Với sự đồng hành của các chuyên gia, các em sẽ hoàn thiện dự án, sáng tạo sản phẩm và triển khai trong thực tế.

Theo anh Lê Kim Thường – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng, dự án "Tuổi trẻ Đà Nẵng - Hành động xanh vì biển quê hương" năm 2026 là mô hình hoạt động mới, sáng tạo, ý nghĩa do Thành Đoàn phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức.

"Đây sẽ là một chặng hành trình thú vị để các em thanh thiếu nhi khám phá năng lực bản thân và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn môi trường biển, cảnh quan du lịch của thành phố", anh Thường nói.

Giang Thanh
#Chương trình bảo vệ môi trường biển #Tuổi trẻ Đà Nẵng và hoạt động xanh #Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường #Khởi động dự án sáng tạo môi trường #Tuổi trẻ Đà Nẵng #Thành Đoàn Đà Nẵng #Hành động xanh vì biển quê hương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe