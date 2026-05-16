'Lớp hạ tầng' quản trị mới giúp doanh nghiệp vươn tầm đột phá

TPO - Tương lai thuộc về những người chủ động kiến tạo, chủ động thay đổi nhanh nhất sớm nhất; AI chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp có nền tảng dữ liệu vững chắc; AI đang trở thành nền tảng vận hành, tác động trực tiếp đến cách tổ chức ra quyết định… là những ý kiến được lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ xoay quanh chủ đề “Transformation”.

Trong khuôn khổ Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam (VYBS) 2026 với chủ đề “Transformation” diễn ra sôi động.

Tại Diễn đàn, những lãnh đạo doanh nghiệp đã trao đổi góc nhìn mới về chuyển đổi và tăng trưởng đột phá; chia sẻ và kết nối những người cùng khát vọng đột phá; đặc biệt truyền động lực thay đổi, quyết tâm hành động.

Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2026. Ảnh: CTV

"Tương lai thuộc về người chủ động"

Tại Diễn đàn, anh Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT MISA nhấn mạnh, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và biến động địa chính trị thế giới, sự bất định đã trở thành "hằng số" duy nhất. Câu hỏi của doanh nghiệp hiện không còn là làm gì để tồn tại, mà thay đổi tư duy thế nào để tồn tại và dẫn đầu.

“Tương lai không thuộc về những ai chờ đợi, tương lai thuộc về những người chủ động kiến tạo, chủ động thay đổi”, anh Hoàng nhấn mạnh.

“Doanh nghiệp bứt phá, không phải là doanh nghiệp lớn nhất, mà là doanh nghiệp chuyển đổi nhanh nhất. Lãnh đạo tạo ra sự khác biệt không phải là người biết nhiều nhất, mà là người dám thay đổi nhanh nhất, sớm nhất”, anh Hoàng nói.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Nguyễn Xuân Hoàng chia sẻ tại chương trình. Ảnh: CTV

Cùng chia sẻ tại Diễn đàn, anh Mai Hữu Tín - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư U&I, mang đến một góc nhìn sâu sắc về "vốn con người". Dẫn chứng bài học từ người Do Thái – dân tộc chiếm 20% giải Nobel dù dân số chỉ 0,2% thế giới, ông khẳng định Việt Nam không thể dựa mãi vào lao động giá rẻ. “Muốn đi xa hơn, phải xây dựng vốn con người. Với con người, chúng ta không chỉ suy nghĩ về kỹ năng nghề, mà phải tính đến tư duy, tính cách, năng lực hợp tác và năng lực tự học tập suốt đời”, anh Tín nói.

Đề cập đến chủ đề diễn đàn, anh Tín bày tỏ, "Transformation" (chuyển đổi) trước hết phải là chuyển hóa nhận thức, thấy được trách nhiệm của doanh nhân trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Nhận thức được chuyển hóa, tư tưởng hành động thực tiễn dễ dàng hơn, để có thể toàn tâm toàn ý vào cuộc, sốc lại đội ngũ, củng cố niềm tin, xông pha dẫn dắt, gắn kết đồng đội, đem lại vinh quang cho đất nước.

Anh Tín đề cao hình mẫu lãnh đạo mang tính tích hợp với hệ giá trị: “Trí sâu – Tâm sáng – Chí bền”. Trong đó, chuyển hóa về "Tâm" là quan trọng nhất để doanh nhân ứng xử tử tế với chính mình, gia đình, người lao động và đất nước.

Chúng ta làm doanh nhân không phải để có danh gì với núi sông, mà để làm được gì nhiều nhất cho núi sông này”, anh Tín bày tỏ.

Doanh nhân Mai Hữu Tín chia sẻ tại chương trình. Ảnh: CTV

AI và Dữ liệu - "lớp hạ tầng" quản trị mới

Trao đổi tại diễn đàn, các lãnh đạo doanh nghiệp đều thống nhất, AI không còn là công cụ hỗ trợ mà đang trở thành nền tảng vận hành cốt lõi.

Anh Lê Phụng Thắng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Citicom Holding chia sẻ hành trình "phổ cập AI" trên toàn hệ thống. Citicom đang tích hợp ChatGPT Business, Microsoft Copilot và Claude vào mọi vị trí công việc để hỗ trợ ra quyết định thời gian thực, tiến tới mô hình quản trị tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian.

Lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ tại chương trình. Ảnh: CTV

Anh Đoàn Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội DNT Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hesman Việt Nam bày tỏ: “AI chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp có nền tảng dữ liệu vững chắc”. Theo anh, dữ liệu là tài sản quý giá nhất, nhưng phải được chuẩn hóa, đơn giản và dễ hiểu để bất kỳ ai trong tổ chức cũng có thể sử dụng. Văn hóa ra quyết định dựa trên con số thay vì cảm tính là chìa khóa để thích ứng với môi trường biến động.

Dưới góc độ sản xuất quy mô lớn, anh Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse chia sẻ đang xây dựng kiến trúc “Data Lake” (Hồ dữ liệu). Tại Sunhouse, AI giúp lãnh đạo truy vấn dữ liệu trực tiếp, trong khi hệ thống MES theo dõi năng suất lao động theo thời gian thực, giúp minh bạch hóa thu nhập và tối ưu hóa chi phí đến từng linh kiện.

Từ những góc nhìn của doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp, thương mại và sản xuất, các ý kiến đều chung quan điểm, AI không thể tách rời dữ liệu và văn hoá vận hành. Lộ trình ứng dụng AI hiệu quả cho doanh nghiệp, từ xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, chuẩn hoá thống nhất, đến tích hợp AI vào quy trình ra quyết định. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp vận hành nhanh, chính xác, linh hoạt hơn.

Bài học từ đối đầu đến bắt tay

Một trong những nội dung chia sẻ nhận được sự quan tâm tại Diễn đàn là câu chuyện "vươn ra biển lớn" của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse Nguyễn Xuân Phú. Anh Phú cho hay, sản xuất để xuất khẩu là cuộc chơi khốc liệt, nơi doanh nghiệp Trung Quốc luôn rẻ hơn Việt Nam 10-15%.

Từng rơi vào tình thế “bỏ cũng chết, làm tiếp cũng lỗ” khi sản xuất lò chiên không dầu xuất Mỹ, anh Phú đã đưa ra quyết định thay vì đối đầu, Sunhouse chọn hợp tác với chính đối thủ Trung Quốc để học hỏi chuỗi cung ứng và cách quản trị.

“Sau 5 năm chịu lỗ để học, năm nay dự án mới bắt đầu có lãi. Doanh thu từ 300 tỷ đã vọt lên 2.500 tỷ đồng”, anh Phú chia sẻ. Minh chứng cho sự tiến bộ, năng suất dây chuyền của Sunhouse hiện đạt 1.700 sản phẩm/ngày, vượt xa con số 1.200 của chính đối tác Trung Quốc.

Anh Phú lưu ý, "cửa sổ cơ hội" để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu chỉ còn khoảng 2 năm. Đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp trẻ học hỏi, tận dụng làn sóng dịch chuyển sản xuất để “làm giống họ, sau đó vượt họ”.