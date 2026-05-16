Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vinh danh và trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet

Diệu Nhi

TPO - Ngày 16/5, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) tổ chức Lễ vinh danh và trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2025 - 2026.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông là một trong những sân chơi học thuật trực tuyến quen thuộc với học sinh phổ thông, góp phần thúc đẩy tinh thần học tập chủ động, yêu thích tiếng Anh và lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong nhà trường.

Tính đến năm học 2025 - 2026, IOE đã thu hút 38,2 triệu tài khoản học sinh từ 34 tỉnh/thành phố tham gia học tập. Riêng trong năm học 2025 - 2026, nền tảng ghi nhận hơn 3,2 triệu tài khoản học sinh học tập tiếng Anh; bốn kỳ thi chính thức gồm cấp trường, cấp xã/phường, cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia ghi nhận gần 2,5 triệu lượt dự thi từ 14.126 nhà trường thuộc 34 tỉnh/thành phố.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, ông Lê Việt Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi IOE nhận định, trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc học tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là một chủ trương lớn nhằm giúp học sinh Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ, chủ động hội nhập và tiếp cận tri thức toàn cầu.

Trong hành trình đó, IOE sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, nhà trường và ngành giáo dục để xây dựng một môi trường học tiếng Anh trực tuyến hiện đại, công bằng và truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh Việt Nam.

mil-5855.jpg
Ông Lê Việt Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi IOE phát biểu tại chương trình.

Tại Lễ vinh danh, Ban Tổ chức đã vinh danh 23 gương mặt học sinh tiêu biểu đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia của Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet - IOE năm học 2025 - 2026; vinh danh những học sinh xuất sắc đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong kỳ thi IOE Quốc gia năm học 2025-2026.

Là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong hành trình chinh phục IOE năm học 2025 - 2026, em Nguyễn Hoài An - học sinh khối 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Bắc Ninh đã chia sẻ đầy ấn tượng về hành trình biến tiếng Anh từ một môn học trở thành "tấm hộ chiếu" mở ra thế giới.

Hoài An cho rằng, đừng chờ đợi một "cuộc đời khác" hay một "thời điểm hoàn hảo" để bắt đầu, bởi rào cản lớn nhất không phải là từ vựng hay ngữ pháp, mà chính là sự do dự của bản thân. Thay vì áp lực với sự hoàn hảo, hãy để tiếng Anh đi vào cuộc sống qua những đam mê hàng ngày, kiên trì bồi đắp từng chút một để biến tinh thần học không chỉ để biết, mà còn để kết nối và chinh phục trong tương lai.

mil-6034.jpg
Em Nguyễn Hoài An - học sinh khối 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Bắc Ninh chia sẻ tại chương trình.
﻿mil-5966.jpg﻿
﻿vt-01369.jpg﻿
﻿vt-02340-1.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi.

Diệu Nhi
#Olympic tiếng Anh #IOE #giải thưởng #học sinh xuất sắc #tiếng Anh trực tuyến #giáo dục Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe