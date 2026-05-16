Vinh danh và trao giải quốc gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông là một trong những sân chơi học thuật trực tuyến quen thuộc với học sinh phổ thông, góp phần thúc đẩy tinh thần học tập chủ động, yêu thích tiếng Anh và lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong nhà trường.

Tính đến năm học 2025 - 2026, IOE đã thu hút 38,2 triệu tài khoản học sinh từ 34 tỉnh/thành phố tham gia học tập. Riêng trong năm học 2025 - 2026, nền tảng ghi nhận hơn 3,2 triệu tài khoản học sinh học tập tiếng Anh; bốn kỳ thi chính thức gồm cấp trường, cấp xã/phường, cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia ghi nhận gần 2,5 triệu lượt dự thi từ 14.126 nhà trường thuộc 34 tỉnh/thành phố.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, ông Lê Việt Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi IOE nhận định, trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc học tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây là một chủ trương lớn nhằm giúp học sinh Việt Nam nâng cao năng lực ngoại ngữ, chủ động hội nhập và tiếp cận tri thức toàn cầu.

Trong hành trình đó, IOE sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh, nhà trường và ngành giáo dục để xây dựng một môi trường học tiếng Anh trực tuyến hiện đại, công bằng và truyền cảm hứng cho hàng triệu học sinh Việt Nam.

Tại Lễ vinh danh, Ban Tổ chức đã vinh danh 23 gương mặt học sinh tiêu biểu đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia của Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet - IOE năm học 2025 - 2026; vinh danh những học sinh xuất sắc đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong kỳ thi IOE Quốc gia năm học 2025-2026.

Là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong hành trình chinh phục IOE năm học 2025 - 2026, em Nguyễn Hoài An - học sinh khối 10 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Bắc Ninh đã chia sẻ đầy ấn tượng về hành trình biến tiếng Anh từ một môn học trở thành "tấm hộ chiếu" mở ra thế giới.

Hoài An cho rằng, đừng chờ đợi một "cuộc đời khác" hay một "thời điểm hoàn hảo" để bắt đầu, bởi rào cản lớn nhất không phải là từ vựng hay ngữ pháp, mà chính là sự do dự của bản thân. Thay vì áp lực với sự hoàn hảo, hãy để tiếng Anh đi vào cuộc sống qua những đam mê hàng ngày, kiên trì bồi đắp từng chút một để biến tinh thần học không chỉ để biết, mà còn để kết nối và chinh phục trong tương lai.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi.

