Nữ sinh trường Bưởi giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26

Tường Kha

TPO - Nữ sinh trường chuyên THPT Chu Văn An, Nguyễn Diệu Anh liên tục gia tăng cách biệt điểm số qua từng phần thi, đã giành chiến thắng với điểm số cao 320. Diệu Anh là nữ sinh thứ hai giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận thi tuần 3 tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Thị Phương Nhi (THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh), Hoàng Minh Đăng (Phổ thông Triệu Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Diệu Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Nguyễn Huỳnh Gia Huy (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh).

Giới thiệu về bản thân, Nguyễn Diệu Anh cho biết thích tìm tòi nguồn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cô chủ yếu tìm tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tuy nhiên một chủ đề thì không giới hạn nguồn tìm hiểu. Cô còn có khả năng sử dụng ngoại ngữ thứ hai là Tây Ban Nha và đã giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ này.

Diệu Anh tại trận thi tuần 3 tháng 1 quý III Olympia 26.

Phần thi Khởi động, Diệu Anh tạo được ưu thế dẫn đầu với 90 điểm. Tiếp đến, Gia Huy 30 điểm, Phương Nhi 25 điểm, Minh Đăng 15 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tên của căn bệnh nào còn thiếu trong câu sau: “Ngày Thế giới phòng chống bệnh … được tổ chức vào ngày 4 tháng 2 hằng năm do Liên minh Kiểm soát … Quốc tế (UICC) khởi xướng, nhằm nâng cao nhận thức, dự phòng, phát hiện sớm, điều trị tốt hơn bệnh …”. Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Ung thư”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, trong khí thí sinh khác đang chăm chú theo dõi hình ảnh, Diệu Anh đã bấm chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật. Đáp án “Thuốc lá” đã giúp nữ sinh THPT chuyên Chu Văn An củng cố vị trí dẫn đầu đoàn đua với 160 điểm.

Diệu Anh nhanh chóng khép lại phần thi vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Diệu Anh tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc để gia tăng khoảng cách với những người cùng chơi. Lúc này, Diệu Anh 260 điểm, Gia Huy 130 điểm, Phương Nhi 125 điểm và Minh Đăng 55 điểm.

Phần thi Về đích, Diệu Anh trả lời đúng hai câu hỏi trong lượt thi của mình. Tiếp đó, cô giành thêm 20 điểm từ lượt thi của Phương Nhi. Ba thí sinh cùng chơi có nỗ lực nhưng không tạo ra sự đột biến về vị trí đoàn đua.

Diệu Anh giành vòng nguyệt quế với số điểm 320.

Nữ sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26 là Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) ở trận tuần 1 tháng 3 quý I với số điểm 300.

Kết quả cung cuộc, Nguyễn Diệu Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với điểm số cao 320. Diệu Anh là thí sinh nữ thứ hai giành được chiến thắng tại Olympia 26.

Nguyễn Huỳnh Gia Huy (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) về Nhì với 185 điểm.

Cùng xếp thứ ba, Nguyễn Thị Phương Nhi (THPT Nguyễn Văn Trỗi, Hà Tĩnh) 105 điểm và Hoàng Minh Đăng (Phổ thông Triệu Sơn, Thanh Hóa) 25 điểm.

Bốn thí sinh sẽ tranh tài trong trận thi tháng 1 quý III Olympia 26: Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Nguyễn Diệu Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) và Trần Khánh Ngọc (Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Lâm Đồng).

