Đà Nẵng vinh danh Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Giang Thanh

TPO - 53 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và 20 Chi Đoàn tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026 của TP. Đà Nẵng vừa được vinh danh, tiếp tục lan tỏa giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Tối 16/5, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026) và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trao giải thưởng Chi Đoàn tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.

Tọa đàm chuyên đề nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
﻿Ảnh: Giang Thanh

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm chuyên đề nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với sự tham gia của các nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng đại diện các chi đoàn và thanh niên tiêu biểu được tuyên dương.

Tọa đàm là dịp để cùng nhìn lại tầm vóc thời đại và giá trị trường tồn về hành trình tìm đường cứu nước của Bác; lắng nghe những chia sẻ, câu chuyện thực tiễn từ các điển hình tiên tiến, qua đó, lan tỏa sâu rộng giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Là một trong 53 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, chị Nguyễn Đức Lam Phương (Bí thư Chi Đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 3 - Đà Nẵng) luôn coi những bài học, lời dạy của Bác là kim chỉ nam trong quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Các gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác chia sẻ tại tọa đàm.

"Không chỉ riêng tôi, các bạn trẻ đều học Bác từ những điều giản dị nhất. Để trong cuộc sống cũng như trong công việc, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là động lực tinh thần, phương châm hành động xuyên suốt của mỗi người trẻ", chị Phương nói.

Tại chương trình, Thành Đoàn Đà Nẵng đã vinh danh 53 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và trao giải thưởng “Chi Đoàn tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2026 cho 20 Chi Đoàn tiêu biểu trên địa bàn.

Đây là những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập, lao động, công tác và rèn luyện; tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác.

Thành Đoàn Đà Nẵng vinh danh 53 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và 20 Chi Đoàn tiên tiến làm theo lời Bác.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong những năm qua, từ thực tiễn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tập thể tiêu biểu, thanh niên sống đẹp, sống trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến vì cộng đồng và sự phát triển của thành phố.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục giữ cho mình ngọn lửa lý tưởng mà Bác đã thắp lên, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến để mỗi người trẻ lan tỏa một hành trình làm theo lời Bác, sống đẹp hơn giữa đời thường", anh Hùng nói.

Giang Thanh
#Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh #Phong trào thi đua làm theo lời Bác #Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác #Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác #Thành Đoàn Đà Nẵng

