Thanh niên livestream đưa đặc sản Tây Bắc về xuôi

TPO - Không sân khấu hoành tráng, không thiết bị cầu kỳ, những buổi livestream giản dị của tuổi trẻ xã Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) đang từng bước đưa quả mận hậu vượt núi rừng Tây Bắc, tiếp cận người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Đoàn viên thanh niên livestream giới thiệu mận hậu Lóng Phiêng.

Lóng Phiêng là địa phương có thế mạnh phát triển cây ăn quả, đặc biệt là mận hậu với diện tích hơn 1.000ha. Để quảng bá sản phẩm, xã Lóng Phiêng đã tổ chức thành công Ngày hội mận lần thứ I năm 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội, một không gian đặc biệt thu hút sự quan tâm của người dân là gian hàng chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên xã Lóng Phiêng phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tây Bắc tổ chức.

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm mận hậu địa phương trên các nền tảng số; hướng dẫn người dân tiếp cận thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Giữa không gian rộn ràng của ngày hội, những phiên livestream bán hàng diễn ra ngay tại vườn mận đã tạo nên một “phiên chợ số” sôi động. Những quả mận hậu đầu mùa chín mọng theo sóng mạng xã hội vượt khỏi núi rừng Tây Bắc để đến với người tiêu dùng ở khắp mọi miền đất nước.

Với chiếc điện thoại thông minh, các bạn trẻ xã Lóng Phiêng đưa quả mận quê hương đến người dân cả nước.

Chị Vì Phương Thảo - Bí thư Xã đoàn Lóng Phiêng cho biết, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số nhằm đưa nông sản địa phương lan tỏa trên không gian mạng, Đoàn Thanh niên xã cùng đoàn viên Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm.

Phiên livestream diễn ra giản dị nhưng vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Tại đây, đoàn viên, thanh niên cùng bà con nông dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm do chính tay mình làm ra. Phía sau màn hình là sự háo hức của người tiêu dùng theo dõi từng câu chuyện về nông sản vùng cao.

“Tại ‘phiên chợ số’ này, những quả mận đặc sản của núi rừng Tây Bắc không chỉ được giới thiệu như một món hàng, mà còn mang theo câu chuyện về thổ nhưỡng, khí hậu, về bàn tay lao động cần mẫn cùng khát vọng vươn lên của người dân miền núi”, chị Thảo chia sẻ.

Bạn Lò Thị Xuân - sinh viên Trường Đại học Tây Bắc cho hay, việc hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên không gian số là trách nhiệm của tuổi trẻ.

“Khi mình có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội thì đó là lợi thế để góp sức giúp bà con nông dân. Bà con bán được nhiều sản phẩm, chúng em rất vui. Thời gian tới, chúng em muốn tiếp tục tham gia các phiên chợ số để cùng người dân lan tỏa thương hiệu nông sản Sơn La”, Xuân nói.

Theo ông Vi Tuấn Bảo - Bí thư Đảng ủy xã Lóng Phiêng, trước đây việc tiêu thụ sản phẩm của người dân chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, các phiên chợ truyền thống hoặc đăng bán nhỏ lẻ trên Facebook cá nhân.

“Khi được Đoàn thanh niên, đặc biệt là các bạn trẻ có ảnh hưởng trên mạng xã hội hỗ trợ livestream, sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, thương hiệu mận hậu của xã cũng được quảng bá rộng rãi hơn, mở thêm kênh tiêu thụ hiệu quả”, ông Bảo cho biết.

Ông Bảo cho biết, không chỉ dừng lại ở việc bán hàng, những phiên livestream còn trở thành “lớp học thực hành” về chuyển đổi số cho người dân nơi đây. Từ cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói đến vận chuyển đều được đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể.

Qua đó, người dân từng bước làm quen với việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; thay đổi tư duy từ “bán cái mình có” sang “bán cái thị trường cần”.

Người dân xã Lóng Phiêng được mùa mận hậu.

Hàng chục nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội không chỉ cho thấy sức hút của mận hậu Sơn La, mà còn phản ánh hiệu quả bước đầu của việc đưa chuyển đổi số về tận thôn, bản.

Theo chị Vì Phương Thảo, đây mới chỉ là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản thông qua nền tảng số.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Lóng Phiêng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức livestream định kỳ hằng tuần; đồng thời xây dựng các kênh YouTube, TikTok nhằm quảng bá đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trên cả nước.