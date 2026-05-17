Sôi nổi giải pickleball thanh niên 'Đại đoàn kết'

TPO - Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương vừa tổ chức giải pickleball thanh niên “Đại đoàn kết” năm 2026 chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự chương trình, có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc giải đấu, anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, giải pickleball thanh niên “Đại đoàn kết” không chỉ là hoạt động thể thao thiết thực của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, sáng tạo và giàu sức trẻ.

Các vận động viên tham gia thi đấu.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường công tác năng động, tích cực và gắn kết.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của hơn 70 vận động viên với 38 đôi tranh tài ở 3 nội dung thi đấu gồm: Đôi nam, Đôi nam nữ và Đôi nam mở rộng.

﻿ Ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trao giải cho các vận động viên.

Thông qua giải đấu, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, năng động; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao. Tăng cường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên có sức khỏe, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.