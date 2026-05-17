TPHCM vinh danh, khen thưởng 160 Liên đội trưởng, 84 Liên đội tiêu biểu

TPO - Tại chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM đã biểu dương 160 Liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025-2026. Các em là những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh lực lượng chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi thành phố học tốt, chăm ngoan, bản lĩnh, năng động.

Sáng 17/5, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2026) và Ngày hội đội viên với chủ đề “Măng non sẵn sàng - Tre xanh tiếp bước”.

Đến dự chương trình có: Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu ôn lại truyền thống của tổ chức Đội, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM nêu rõ: Dưới sự sáng lập, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh dìu dắt, 85 năm qua, Đội ta luôn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường của thiếu nhi Việt Nam.

Từ những bước chân của các thiếu niên dũng cảm trong những ngày tháng gian khổ, Đội ta đã lớn mạnh cùng dòng chảy lịch sử cách mạng của dân tộc, để hôm nay hàng triệu đóa hoa thơm đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đang cùng nhau khoe sắc.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Dũng

Đứng dưới cờ Đội quang vinh, đội viên của Đội TNTP Hồ Chí Minh không ngừng tiến bộ trong học tập, rèn luyện, vui chơi, đóng góp sức mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi ở hai miền Nam - Bắc đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong đó, tại TPHCM thân yêu, nhiều thiếu niên đã trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ, các anh hùng thiếu nhi quên mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng…

Sau ngày giải phóng, tuổi nhỏ TPHCM lại nô nức cùng với cha anh tham gia các chiến dịch, hoạt động thiết thực. Từ đây, Chi đội TNTP Hồ Chí Minh đầu tiên đã được thành lập. Và từ 50 năm đội viên đầu tiên của thành phố ngày ấy, đến nay thành phố đã có hơn 1 triệu đội viên trên tổng số hơn 3 triệu thiếu niên, nhi đồng trên toàn địa bàn.

“Tiếp bước truyền thống đầy tự hào của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đội viên, thiếu nhi TPHCM đã ra sức rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, đạt những thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, tham gia phong trào Đội. Thiếu nhi thành phố cũng hăng hái thi đua học tập và làm theo theo 5 điều Bác Hồ dạy, tham gia các hoạt động về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ, phong trào hướng về biển đảo, biên giới, chung tay thực hiện tốt phong trào Kế hoạch nhỏ”, chị Trân cho biết.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu trao Bằng khen tuyên dương 84 Liên đội tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Tuyên dương 160 Liên đội trưởng tiêu biểu

Phát biểu chúc mừng dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định hành trình phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh TPHCM là hành trình tiếp nối truyền thống anh hùng trong kháng chiến, năng động, sáng tạo trong thời kỳ kiến thiết, xây dựng thành phố sau chiến tranh.

Theo bà Tuyết, trong giai đoạn đất nước đổi mới, hội nhập, phát triển, vượt qua khó khăn của đại dịch, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố đã không ngừng đổi mới về phương thức và nội dung, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào xã hội thiết thực, đồng hành với sự phát triển toàn diện của thiếu nhi thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương các thành tích, dấu ấn của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố và của các cháu đội viên, thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua. Bà Tuyết cũng ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn, phụ trách Đội với lòng yêu trẻ, yêu nghề đã không ngừng học tập, trau dồi kỹ năng, kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM cùng Hội đồng Đội TPHCM tuyên dương 160 Liên đội trưởng tiêu biểu. Ảnh: Việt Dũng

Dịp này, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM đã biểu dương 160 Liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025-2026. Các bạn nhỏ này là những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh lực lượng chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi thành phố học tốt, chăm ngoan, bản lĩnh, năng động. Cùng với đó, 84 Liên đội tiêu biểu cũng được vinh danh, tuyên dương vì đã đóng góp tích cực trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội.