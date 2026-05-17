Học sinh Thủ đô sáng tạo robot tuần tra, hệ thống cảnh báo nguy hiểm ứng dụng AI

TPO - Robot tuần tra, giám sát ở những khu vực nguy hiểm con người khó tiếp cận; hệ thống hỗ trợ người khiếm thính bằng nhận diện ký hiệu tay; Hệ thống cảnh báo và gợi ý xử lý tình huống nguy hiểm ứng dụng công nghệ AI và IoT… là những sản phẩm sáng tạo được học sinh mang đến chung kết Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 31 - năm 2026.

Ngày 17/5, tại Trường Đại học Phương Đông, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chung kết Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 31 - năm 2026.

Ban tổ chức tham quan khu vực tranh tài của các thí sinh tại Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 31.

Điểm nhấn nổi bật nhất tại Vòng Chung kết năm nay ở nội dung phần mềm sáng tạo. Nhiều thí sinh đã ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) vào giải quyết các bài toán xã hội hoặc tri ân lịch sử.

Nhiều sản phẩm nhân văn và tiện ích, như hệ thống hỗ trợ người khiếm thính bằng nhận diện ký hiệu tay; hệ thống cảnh báo và gợi ý xử lý tình huống nguy hiểm cho trẻ em ứng dụng công nghệ AI và IoT; Robot tuần tra, giám sát ở những khu vực nguy hiểm con người khó tiếp cận.

Bên cạnh đó, còn có các đề tài số hóa các giá trị lịch sử, văn hóa như, phần mềm mô phỏng Giải phóng Miền Nam 30/4, Học lịch sử qua phần mềm thực tế ảo, Phần mềm Di sản số Ba Vì...

Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ được Ban Tổ chức đánh giá cao ý tưởng. Ảnh: Lâm Bảo

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, Hội thi không chỉ là sân chơi lý thú mà còn là giải pháp thiết thực để phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố xuất sắc, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc phát triển Thủ đô và đất nước. Hội thi là hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

528 thí sinh tranh tài chung kết

Hội thi thu hút gần 1.700 thí sinh đến từ 77 đơn vị tham gia tranh tài ở vòng sơ khảo. 528 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào Vòng Chung kết.

Tại Vòng chung kết, các thí sinh được phân bổ và tranh tài tại 8 bảng thi chuyên biệt theo từng cấp học và nội dung thi. Cụ thể, các bảng phần thi chung: Bảng A (khối Tiểu học), Bảng B (khối THCS) và Bảng C (khối THPT). Các bảng phần thi sản phẩm sáng tạo: Bảng D1 (khối Tiểu học theo chủ đề cho trước), Bảng D2 (khối THCS) và Bảng D3 (khối THPT). Các bảng toán tư duy và thuật toán: Bảng M1 (khối Tiểu học) và Bảng M2 (khối THCS).

Kết quả chung cuộc là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức xét chọn, thành lập đội tuyển chính thức đại diện cho tuổi trẻ Hà Nội tham gia tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2026.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các đơn vị tham gia Vòng chung kết. Ảnh: Lâm Bảo