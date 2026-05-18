Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran phải hành động nhanh chóng

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, nhấn mạnh thời gian là vô cùng quan trọng và Tehran cần hành động ngay nếu không muốn đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Hôm Chủ nhật (17/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi thông điệp cứng rắn nhằm gây sức ép lên Iran giữa lúc các cuộc đàm phán hòa bình và hạt nhân giữa hai bên tiếp tục đình trệ.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cảnh báo: "Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh, và họ tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ chẳng còn gì sót lại. Thời gian là vô cùng quan trọng".

trump-6639.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi truyền thông Iran ngày 17/5 cho biết Washington không đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất đàm phán do Tehran đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Theo hãng thông tấn Fars, phía Mỹ đã đưa ra danh sách gồm 5 yêu cầu chính, trong đó có việc Iran chỉ được duy trì một cơ sở hạt nhân và phải chuyển giao kho dự trữ uranium làm giàu cao cho Washington.

Fars cho biết Mỹ cũng từ chối giải phóng 25% tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, đồng thời không chấp nhận bồi thường những thiệt hại mà Tehran cho là phát sinh từ cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2.

Ngoài ra, Washington được cho là yêu cầu Iran phải bước vào đàm phán trước khi đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trên các mặt trận.

Trong khi đó, hãng tin Mehr nhận định lập trường của Mỹ đang khiến tiến trình thương lượng rơi vào bế tắc, khi Washington "không đưa ra nhượng bộ cụ thể nhưng lại muốn đạt được những điều họ không thể có được trong cuộc chiến".

Cũng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và thảo luận ngắn gọn về tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo hãng tin Mehr, ông Ghalibaf chỉ trích một số quốc gia trong khu vực tin rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ mang lại an ninh, nhưng thực tế gần đây cho thấy điều ngược lại.

Về phần mình, ông Mohsin Naqvi khẳng định quan hệ giữa Iran và Pakistan đang ngày càng khăng khít hơn, đồng thời bày tỏ hy vọng Islamabad có thể góp phần giúp "kết thúc các cuộc đàm phán" giữa Tehran và Washington.

"Iran và Pakistan trước đây đã thân thiết, nhưng hiện tại còn thân thiết hơn...Tôi hy vọng Pakistan có thể sớm kết thúc các cuộc đàm phán", ông nói.

Quỳnh Như
Al Jazeera
#Mỹ #Iran #đàm phán #hòa bình #hạt nhân #căng thẳng #xung đột #ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe