Xã hội

Hai nhân viên nhà hàng ở Hải Phòng tử vong trong bếp, nghi bị điện giật

Nguyễn Hoàn

TPO - Phường Hải An (TP Hải Phòng) đang phối hợp với lực lượng liên ngành xác minh, làm rõ vụ việc 2 nhân viên một nhà hàng trên phố Lũng Đông được phát hiện tử vong trong khu vực bếp, nghi bị điện giật.

Vụ việc xảy ra tối 17/5, tại một nhà hàng trên phố Lũng Đông, thuộc tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, các đồng nghiệp phát hiện 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong khu vực bếpg, nghi bị điện giật. Ngay sau đó, vụ việc được báo tới chính quyền địa phương.

d32392fe-9aaa-47c2-b86e-8ced203e182d.jpg
Nhiều người dân phố Lũng Đông (phường Hải An) chứng kiến lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ tại hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải An đã cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng liên ngành tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là chị L.T.M (SN 1988) và anh N.V.N (SN1992, cùng ở phường Hải An).

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.​

Nguyễn Hoàn
