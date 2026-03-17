Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

3 thuyền viên tử vong trong hầm tàu ngập nước nghi do điện giật

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba thuyền viên trên tàu Trường Nguyên 18 tử vong, hai người khác bị thương nghi do điện giật khi tàu đang neo đậu ngoài phao “0” chờ vào cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 17/3, theo báo cáo nhanh của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu khiến 3 thuyền viên tử vong trên tàu Trường Nguyên 18 được xác định có thể do điện giật.

Trước đó, ngày 16/3, đơn vị này nhận được thông tin từ đại lý tàu Trường Nguyên 18 về một vụ tai nạn xảy ra trên tàu. Tàu Trường Nguyên 18 (quốc tịch Việt Nam, số đăng kiểm HP 3867, cấp VR-SB, trọng tải 4.557 tấn) có 10 thuyền viên và 1 hành khách, không chở hàng, đang hành trình từ TP.HCM đến cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường.

Đến 16h45 cùng ngày, tàu neo đậu ngoài phao “0” để chờ kế hoạch vào làm hàng tại cảng Cà Ná. Tuy nhiên, khoảng 20h30, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin có 5 thuyền viên gặp nạn. Ngay sau đó, Cảng vụ đã khẩn trương liên lạc để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu tàu kéo neo, điều động vào cảng. Đơn vị cũng điều động tàu lai Tuy Phong 02 ra hỗ trợ quá trình cập cảng và thông báo tới các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, ba nạn nhân tử vong trên tàu Trường Nguyên 18 gồm ông Trần Đức Tài (SN 1981, quê Nghệ An, máy phó), ông Trần Xuân Dũng (SN 1971, quê Nghệ An, thợ máy) và ông Lê Văn Đệ (SN 1979, quê Nghệ An, làm nhiệm vụ nấu ăn trên tàu). Hai người bị thương đang được cấp cứu gồm ông Bùi Văn Quý (SN 1978, quê Hải Phòng, thuyền trưởng) và ông Thái Văn Thịnh (SN 2001, quê Nghệ An, thợ máy).

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, hai thuyền viên bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch. Cả hai đã được chuyển ra khỏi khoa hồi sức tích cực (ICU) xuống Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện này để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Phùng Quang
