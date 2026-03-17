3 thuyền viên tử vong trong hầm tàu ngập nước nghi do điện giật

TPO - Ba thuyền viên trên tàu Trường Nguyên 18 tử vong, hai người khác bị thương nghi do điện giật khi tàu đang neo đậu ngoài phao “0” chờ vào cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 17/3, theo báo cáo nhanh của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu khiến 3 thuyền viên tử vong trên tàu Trường Nguyên 18 được xác định có thể do điện giật.

Trước đó, ngày 16/3, đơn vị này nhận được thông tin từ đại lý tàu Trường Nguyên 18 về một vụ tai nạn xảy ra trên tàu. Tàu Trường Nguyên 18 (quốc tịch Việt Nam, số đăng kiểm HP 3867, cấp VR-SB, trọng tải 4.557 tấn) có 10 thuyền viên và 1 hành khách, không chở hàng, đang hành trình từ TP.HCM đến cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường.

Đến 16h45 cùng ngày, tàu neo đậu ngoài phao “0” để chờ kế hoạch vào làm hàng tại cảng Cà Ná. Tuy nhiên, khoảng 20h30, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin có 5 thuyền viên gặp nạn. Ngay sau đó, Cảng vụ đã khẩn trương liên lạc để nắm tình hình, đồng thời yêu cầu tàu kéo neo, điều động vào cảng. Đơn vị cũng điều động tàu lai Tuy Phong 02 ra hỗ trợ quá trình cập cảng và thông báo tới các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, ba nạn nhân tử vong trên tàu Trường Nguyên 18 gồm ông Trần Đức Tài (SN 1981, quê Nghệ An, máy phó), ông Trần Xuân Dũng (SN 1971, quê Nghệ An, thợ máy) và ông Lê Văn Đệ (SN 1979, quê Nghệ An, làm nhiệm vụ nấu ăn trên tàu). Hai người bị thương đang được cấp cứu gồm ông Bùi Văn Quý (SN 1978, quê Hải Phòng, thuyền trưởng) và ông Thái Văn Thịnh (SN 2001, quê Nghệ An, thợ máy).

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, hai thuyền viên bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch. Cả hai đã được chuyển ra khỏi khoa hồi sức tích cực (ICU) xuống Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện này để tiếp tục theo dõi, điều trị.