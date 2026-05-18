Thót tim cảnh hai máy bay quân sự Mỹ va chạm trên không rồi đâm sầm xuống đất

TPO - Hai máy bay tác chiến điện tử của Hải quân Mỹ đã va chạm giữa không trung trong một chuyến bay trình diễn ở Idaho trước khi rơi xuống đất.

Khoảnh khắc hai chiếc máy bay va chạm trên không trước khi rơi xuống đất. (Nguồn: RT)

Video từ hiện trường cho thấy, hai máy bay EA-18G Growler bay sát nhau ở độ cao thấp. Tại một thời điểm, hai máy bay bị vướng vào nhau, trước khi cả hai mất lực nâng và lao xuống đất.

Các phi công đã nhảy dù vài giây sau va chạm và được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Căn cứ Không quân Mountain Home đã bị phong tỏa sau vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.

Máy bay Boeing EA-18G Growler là máy bay tác chiến điện tử hoạt động trên tàu sân bay, được phát triển từ máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet. Ra mắt vào cuối những năm 2000, máy bay Boeing EA-18G Growler được phát triển để thay thế nền tảng tác chiến điện tử Northrop Grumman EA-6B Prowler.

Sự kiện hôm 17/5 là triển lãm hàng không Gunfighter Skies đầu tiên sau tám năm. Một phi công dù lượn đã thiệt mạng vì một vụ tai nạn trong triển lãm gần nhất vào năm 2018.