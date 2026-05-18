Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Sáng 18/5, Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đồng thời chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố.

Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Th, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng công bố quyết định chỉ định ông Lê Công Lý tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z7836872672344-6b7450414b8cd24caa052f0656a89f95-7827-2010-7614.jpg
Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý (giữa).

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, giao ông Trần Ngọc Hùng - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, làm Quyền Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, đến khi kiện toàn chức danh trưởng ban.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nghiêm túc học hỏi; kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo đi trước và tập thể lãnh đạo thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Công Lý mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm từ tập thể Thường trực UBND thành phố, nhằm xây dựng bộ máy hành chính đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

z7836881027734-58d27ffa7e3f677ebf9fec089e9149d7-4126.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (bên phải) trao quyết định cho ông Trần Ngọc Hùng. Ảnh: C.D.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Công Lý được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Nhật Huy
#Phê chuẩn #Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ #Lê Công Lý #công tác cán bộ #nhận nhiệm vụ mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe