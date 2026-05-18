UAV đánh trúng nhà máy điện hạt nhân UAE, Mỹ sẽ tính phương án quân sự mới

TPO - Một nhà máy điện hạt nhân ở UAE vừa bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái tấn công, trong khi Ả-rập Xê-út cho biết đã đánh chặn 3 máy bay không người lái. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải hành động nhanh chóng, khi các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến vẫn bế tắc.

Thành phố Abu Dhabi của UAE. (Ảnh: Reuters)

Giới chức UAE đang điều tra nguồn gốc vụ tấn công và tuyên bố có toàn quyền đáp trả những “hành động khủng bố” như vậy. Cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE gọi đây là sự leo thang nguy hiểm, dù do “thủ phạm chính” hay lực lượng ủy nhiệm tiến hành.

Chiếc UAV vượt qua hệ thống phòng thủ của UAE đã đánh trúng máy phát điện nằm bên ngoài vành đai an ninh bên trong của nhà máy điện hạt nhân Barakah, theo Văn phòng truyền thông Abu Dhabi. Cơ quan này cho biết mức độ an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng và không có thương vong. Sau đó, Cơ quan Quản lý hạt nhân UAE xác nhận nhà máy vẫn an toàn, không có vật liệu phóng xạ nào bị phát tán sau vụ tấn công.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết các máy phát điện diesel khẩn cấp đang cung cấp điện cho tổ máy số 3 của nhà máy và kêu gọi “kiềm chế quân sự tối đa” ở gần mọi cơ sở điện hạt nhân, đồng thời cho biết họ đang theo dõi sát tình hình.

Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố đã phá huỷ 2 máy bay không người lái khác được phóng từ “biên giới phía tây”.

Ả-rập Xê-út cho biết 3 máy bay không người lái mà nước này đánh chặn đã bay từ không phận Iraq, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết để đáp trả mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh của họ.

Dù giao tranh trong cuộc xung đột Iran phần lớn đã hạ nhiệt kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4, các máy bay không người lái vẫn được phóng từ Iraq nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Ả-rập Xê-út và Kuwait.

Hơn 5 tuần sau khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, lập trường của Mỹ và Iran vẫn cách biệt sâu sắc, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Washington yêu cầu Tehran dỡ bỏ chương trình hạt nhân và chấm dứt việc kiểm soát eo biển. Trong khi đó, Iran đòi được bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng nơi Israel đang giao chiến với lực lượng Hezbollah.

Ngày 17/5, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Đối với Iran, thời gian đang cạn dần, và họ tốt hơn hết nên hành động NGAY, thật NHANH, nếu không sẽ chẳng còn lại gì. THỜI GIAN LÀ YẾU TỐ SỐNG CÒN!”.

Theo Axios, ông Trump dự kiến sẽ họp với các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao vào ngày 19/5 để thảo luận các phương án hành động quân sự liên quan tới Iran.

Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng không có tín hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ giải quyết xung đột. Trước đó, ông từng đe dọa nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận.

Cũng trong ngày 17/5, ông Abolfazl Shekarchi - người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố nếu những lời đe dọa của ông Trump trở thành hiện thực, Mỹ sẽ “đối mặt với những kịch bản mới, quyết liệt và bất ngờ, sa lầy trong chính vũng lầy do mình tạo ra”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cáo buộc Mỹ và Israel đã “cố gắng chuyển hướng trách nhiệm” về tình trạng bất ổn của thị trường năng lượng sau “hành động gây hấn quân sự vô cớ nhằm vào Iran”.

Cuối tuần qua, ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Iran, cho biết Tehran đã chuẩn bị một cơ chế quản lý lưu thông qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà nước này chỉ định, và sẽ sớm công bố.