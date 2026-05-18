Người Hàn phẫn nộ

TPO - “Perfect Crown”, bộ phim truyền hình có IU và Byeon Woo Seok đóng chính, đang đối mặt với cuộc tranh cãi nghiêm trọng nhất kể từ khi bắt đầu phát hành. Đội ngũ sản xuất sau đó phải lên tiếng xin lỗi.

Cáo buộc sai lệch lịch sử

Perfect Crown là bộ phim truyền hình tình cảm - hài lãng mạn, lấy bối cảnh Hàn Quốc hiện đại hư cấu vận hành theo chế độ quân chủ lập hiến.

Phim xoay quanh nữ chính Seong Hee Joo (IU đóng), con gái của tập đoàn tài phiệt hàng đầu nhưng bị giới thượng lưu xem thường vì thân phận con ngoài giá thú. Dù giàu có, thông minh và thành đạt, cô vẫn không thể bước vào tầng lớp thượng lưu.

Trong khi đó, Đại quân Yi Ahn (Byeon Woo Seok đóng), em trai nhà vua, xuất thân hoàng gia nhưng không có quyền lực thực tế. Anh sống cô độc, bị cuốn vào những cuộc đấu đá chính trị trong cung đình.

Seong Hee Joo và Đại quân Yi Ahn bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng để mưu cầu lợi ích riêng, nhưng lại dần nảy sinh tình cảm thật.

Perfect Crown có IU và Byeon Woo Seok đóng chính.

Phim lên sóng tập đầu vào ngày 10/4 trên đài MBC. Với thời lượng 12 tập, phim khép lại tối 16/5 (giờ địa phương).

Dù có khá nhiều ý kiến trái chiều (về cả nội dung và diễn xuất), phim vẫn nhận được sự yêu thích từ lượng lớn khán giả trong và ngoài Hàn Quốc.

Tưởng chừng sẽ khép lại êm đẹp, Perfect Crown lại vướng phải cáo buộc nghiêm trọng ngay trước thềm tập cuối.

Trong tập 11 lên sóng ngày 15/5, Đại quân Yi Ahn lên ngôi hoàng đế với sự giúp đỡ của người vợ hợp đồng. Xuất hiện tại lễ đăng cơ, tân hoàng đội Goryeo Myeonryugwan - mũ miện hoàng gia đính chín chuỗi hạt. Bên dưới, quần thần hô vang “Cheonse” (chúc nhà vua sống nghìn năm).

Hai chi tiết này khiến khán giả Hàn Quốc phẫn nộ. Nguyên nhân bắt nguồn từ lịch sử lâu đời của nước này.

Nam chính đội Goryeo Myeonryugwan trong đại lễ đăng cơ.

Theo lịch sử, chiếc Goryeo Myeonryugwan đính chín chuỗi hạt được các vị vua thời Joseon sử dụng khi Triều Tiên vẫn còn là nước chư hầu của Trung Quốc thời phong kiến. Vua Gojong đã nỗ lực loại bỏ hoàn toàn thân phận này vào năm 1897, chính thức tuyên bố Joseon là “Đế quốc Đại Hàn” độc lập.

Trong dòng thời gian của bộ phim, Hàn Quốc luôn là quốc gia độc lập, chưa từng bị Nhật Bản chiếm đóng và triều đại họ Yi tiếp tục trị vì sau khi bước sang thế kỷ 20. Quốc gia này chính thức áp dụng hệ thống quân chủ lập hiến sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc (1945), với gia tộc Yi vẫn duy trì địa vị hoàng gia.

Vì lẽ đó, chiếc mũ miện phù hợp với nhân vật Yi Ahn đáng lẽ phải là Sibyi Myeonryugwan - loại có mười hai chuỗi hạt gắn ở phía trước và phía sau, tượng trưng cho quyền cai trị tối cao của một quốc gia độc lập.

Quần thân hô "Cheonse" khi Yi Ahn lên ngôi.

Tương tự, “Cheonse” cũng là từ được dùng khi Hàn Quốc còn là chư hầu của Trung Quốc, có cấp bậc thấp hơn “Manse” (Vạn tuế) - vốn chỉ dành riêng cho hoàng đế Trung Hoa. Với tư cách nguyên thủ của một quốc gia độc lập, Yi Ahn đáng lẽ phải được tung hô bằng từ này.

Các nhà phê bình cho rằng hai chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Việc sử dụng sai trang phục và thuật ngữ khiến bộ phim bị nhìn nhận như đang hạ thấp chủ quyền của Hàn Quốc, đồng thời gợi liên tưởng tới mối quan hệ phụ thuộc thông qua hệ thống cống nạp trong quá khứ.

Ngoài ra, phim cũng bị chỉ trích khi bỏ qua các biến cố lịch sử lớn như thời kỳ Nhật Bản đô hộ và Chiến tranh Triều Tiên. Người xem cho rằng tác phẩm đã đơn giản hóa hoặc bóp méo lịch sử quá mức.

Nhà sản xuất lên tiếng

Trước làn sóng phản đối gay gắt, nhà sản xuất Perfect Crown đã đưa ra lời xin lỗi công khai. Họ cho biết dù phim là tác phẩm lịch sử lãng mạn giả tưởng, đoàn phim vẫn cần cẩn trọng hơn ở những điểm giao thoa giữa yếu tố hư cấu và bối cảnh lịch sử. Đoàn phim cũng thừa nhận chưa làm tốt việc xây dựng và kiểm tra thế giới giả tưởng một cách đầy đủ, chi tiết.

Ngày 16/5, nhà xuất bản O'FAN HOUSE, đơn vị phát hành kịch bản phim Perfect Crown, thông báo đang thảo luận với ê-kíp sản xuất về một số cách diễn đạt nghi lễ cần được chỉnh sửa.

Nhà xuất bản nhấn mạnh đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và sẽ thông báo riêng cho những độc giả đã đặt trước bản in đầu tiên, đồng thời cập nhật nội dung đã chỉnh sửa trong các lần in sau.

Vì việc sản xuất và phân phối ấn bản đầu tiên đã hoàn tất, O'FAN HOUSE cam kết nỗ lực giảm thiểu sự bất tiện cho độc giả thông qua hướng dẫn sửa lỗi và các biện pháp hỗ trợ sau phát hành.

Vì không thể in lại ấn bản đầu tiên, O'FAN HOUSE thông báo sẽ gửi sticker thay thế để khách hàng tự dán đè lên phần nội dung sai lệch.

“Bắt đầu từ ngày 18/5, file PDF phản ánh những sửa đổi đã được thống nhất với nhóm sản xuất sẽ được cung cấp thông qua tài khoản Instagram chính thức của nhà xuất bản. Một biểu mẫu Google cũng được mở để tiếp nhận yêu cầu nhận sticker (nhãn dán) chỉnh sửa bản cứng. Các sticker này được thiết kế để dán trực tiếp vào sách kịch bản và sẽ được gửi tới người đăng ký.

Ngoài ra, người mua có thể gửi yêu cầu hoàn tiền. Những yêu cầu này sẽ được xử lý theo chính sách và quy trình của nơi khách hàng đặt mua sản phẩm.

Chúng tôi một lần nữa chân thành xin lỗi vì sự nhầm lẫn và bất tiện gây ra cho độc giả”, trích thông báo.

May mắn, bất chấp tranh cãi, Perfect Crown khép lại với thành tích cao nhất. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 12 ghi nhận rating trung bình 13,8% trên toàn quốc và 14,1% tại khu vực Seoul. Thành tích này giúp Perfect Crown trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất năm 2026 tính đến hiện tại.