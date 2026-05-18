Giật dây chuyền vàng xong tên cướp quay lại đe doạ nạn nhân đưa nốt mặt dây

TPO - Chúc đi xe máy áp sát, giật mạnh sợi chuyền bằng vàng khiến bà H. ngã xuống đường. Thay vì bỏ chạy, đối tượng quay đầu xe, đe dọa, buộc bà H. giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại.

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Chúc (SN 2001, trú tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa 10/5, bà T.T.K.H. (SN 1970, trú thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Yamaha Nuovo màu tím đen áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền vàng tây nặng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng.

Chúc áp sát giật sợi dây chuyền vàng của bà H.

Cú giật mạnh khiến bà H. ngã xuống đường. Trong quá trình gây án, phần mặt dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường.

Thay vì bỏ chạy, Chúc quay đầu xe, chặn trước mặt nạn nhân, dùng lời lẽ đe dọa, buộc bà H. giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại. Tuy nhiên, do nạn nhân tri hô kêu cứu nên đối tượng lập tức tăng ga bỏ trốn về hướng Quy Nhơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với công an các phường khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét.

Quá trình xác minh cho thấy, sau khi gây án, Chúc lẩn trốn tại khu chung cư Ecohome, phường Quy Nhơn Đông và tìm cách rời khỏi địa bàn tỉnh Gia Lai để trốn vào các tỉnh phía Nam.

Chúc và sợi dây chuyền trong vụ cướp.

Xác định đối tượng đang di chuyển trên xe khách liên tỉnh hướng sang Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức chốt chặn, truy bắt.

Khi xe khách lưu thông qua địa bàn xã Cuôr Đăng, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Chúc.

Tại cơ quan công an, Chúc khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Sau khi chiếm đoạt được dây chuyền vàng, Chúc mang bán tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Quy Nhơn, lấy 18 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Clip camera của người dân ghi lại vụ việc.
