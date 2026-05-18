Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc bị chê

TPO - Vương Hạc Đệ, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc... khả năng ca hát nhảy múa đều không cao, nhưng lại thường xuyên tổ chức concert để kiếm tiền từ fan gây ra nhiều tranh cãi.

Theo QQ, nữ diễn viên Bạch Lộc ra thông báo tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu (Trung Quốc) vào ngày 27/6 để kỷ niệm 10 năm bước chân vào giới giải trí. Thông tin này gây tranh cãi gay gắt trên các trang MXH vì nhiều người cho rằng các diễn viên trẻ hiện tại không tập trung củng cố diễn xuất nâng cao khả năng biểu cảm trong phim mà họ sa đà vào tham vọng toàn năng hóa bằng cách lấn sân sang âm nhạc. Tuy nhiên, do tài năng hữu hạn, họ khiến công chúng thất vọng, bị chỉ trích tham lam.

Ngày 9/5, Triệu Lộ Tư thực hiện concert Stay romantic ở IMPACT Arena, sức chứa 12.000 chỗ ngồi tại Thái Lan. Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã hát nhép lộ liễu, có những đoạn khẩu hình miệng không khớp với lời nhạc.

Một số người xem bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra hàng triệu đồng để mua vé nhưng lại nhận về trải nghiệm âm nhạc không xứng đáng. Mức vé dao động từ 1,9 triệu đến hơn 7,5 triệu đồng (khoảng 488-1.940 NDT), tùy hạng vé.

Triệu Lộ Tư hát nhép, lạm dụng các thiết bị hỗ trợ giọng hát, nhảy thiếu sức lực.

Bên cạnh vấn đề giọng hát, kỹ năng nhảy của Triệu Lộ Tư cũng bị đánh giá thiếu sự luyện tập chuyên nghiệp. Khâu dàn dựng sân khấu được nhận xét nghèo nàn, thiếu sự đầu tư về hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và vũ công phụ họa để khỏa lấp khuyết điểm nghệ sĩ.

Theo QQ, trình độ hát và nhảy của Bạch Lộc cũng tương đương Triệu Lộ Tư. Trước đó, nữ diễn viên thường tham gia biểu diễn trong các chương trình chào năm mới hoặc kỷ niệm của đài truyền hình, cô lộ giọng hát chênh phô, khả năng vũ đạo tệ hại, thiếu sức sống. Vì vậy, công chúng cho rằng Bạch Lộc khó gánh nổi chất lượng biểu diễn ở sân vận động lớn. Thay vì tổ chức một buổi gặp mặt người hâm mộ (fan meeting) nhỏ, cô lại lựa chọn cách làm rủi ro.

Ngoài Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, trước đó Vương Hạc Đệ cũng tổ chức concert tại Thái Lan, Trung Quốc. Nam diễn viên thường xuyên bị chê khả năng đọc thoại kém không rõ lời, nặng tiếng địa phương. Ở vai trò ca sĩ, Vương Hạc Đệ cũng bị đánh giá hát dở, lời rap gây tranh cãi vì ngạo mạn, động chạm mỉa mai các nghệ sĩ khác.

Vương Hạc Đệ nhiều lần tổ chức concert dù bị chê giọng hát.

Nghệ sĩ hài Nhạc Vân Bằng, MC Tạ Na cũng tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc với số lượng vé lên tới 15.000 chỗ ngồi. Các trang truyền thông Trung Quốc đánh giá bình luận nhóm diễn viên này muốn hướng tới hình ảnh đa năng nhưng tài năng hạn chế.

Thế nhưng, giá vé concert của các ngôi sao trên đều khá đắt đỏ, thậm chí ngang ngửa những ca sĩ lớn như Lộc Hàm, Trương Kiệt, Trương Bích Thần... Khán giả đặt câu hỏi: "Họ có tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nào để đưa ra mức giá này?".

Theo QQ, với sự phát triển của mạng xã hội, các nghệ sĩ có nhiều cách để thu hút người hâm mộ hơn như quay các đoạn video nhảy nhót, livestream ca hát trực tiếp. Nhận được sự ủng hộ của fan, họ cho rằng bản thân đủ tài năng để biểu diễn trên các sân khấu lớn. Thực tế, khả năng biểu diễn âm nhạc, kiểm soát sân khấu của họ vẫn kém cỏi, chủ yếu phụ thuộc vào các thiết bị điều chỉnh giọng hát.

Nhiều khán giả bình luận diễn viên thực hiện concert chất lượng không cao nhưng tiền vé đắt đỏ.