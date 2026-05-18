Thế giới

Động đất mạnh ở Quảng Tây, nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng nghìn người phải sơ tán

Minh Hạnh

TPO - Một trận động đất mạnh 5,2 độ đã xảy ra ở khu vực Tây Nam Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm 18/5, khiến nhiều ngôi nhà đổ sập. Bước đầu đã ghi nhận thương vong.

Các nhân viên cứu hộ đứng trước một ngôi nhà bị hư hại nặng ở Liễu Châu sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất xảy ra lúc 0h21 ngày 18/5 (giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở độ sâu 8 km.

Theo CCTV và Tân Hoa Xã, đã có hai người được xác nhận thiệt mạng, một người vẫn đang mất tích, và bốn người được đưa đến bệnh viện.

13 ngôi nhà đã đổ sập, và hơn 7.000 người ở thành phố Liễu Châu đã phải sơ tán. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Lực lượng chức năng tìm kiếm trong đống đổ nát. (Ảnh: SCMP)
(Ảnh: Trung Hoa Nhật Báo)

Chính quyền đã cảnh báo về sự gián đoạn giao thông khi lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở hạ tầng đường sắt. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc, đường dây điện, nguồn cung cấp nước và khí đốt vẫn hoạt động bình thường.

Đài quan sát khí tượng Hồng Kông đã nhận được hơn 10 báo cáo về dư chấn cục bộ, dù tâm chấn của trận động đất nằm cách Hồng Kông khoảng 550 km về phía Tây Bắc.

Reuters, SCMP
#Trung Quốc #động đất #Quảng Tây #Hồng Kông #thương vong #cứu hộ

