Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ khẳng định vị thế với giải thưởng 'Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026'

Ngày 16/05/2026 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ chương trình “The Best of Vietnam 2026” do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam tổ chức.

Danh hiệu “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026” là sự ghi nhận uy tín dành cho các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế và cộng đồng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban Tổ chức về tuân thủ pháp luật, chất lượng hoạt động, năng lực quản trị cũng như cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026”. Ảnh: HM

Việc Tập đoàn Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y khoa duy nhất được vinh danh trong hạng mục này không chỉ khẳng định vị thế của hệ thống trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn là sự tưởng thưởng xứng đáng cho hành trình gần ba thập kỷ bền bỉ nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng.

Trong quá trình phát triển, Tập đoàn đã không ngừng đầu tư vào đội ngũ chuyên môn, công nghệ và hệ thống vận hành nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho người bệnh và góp phần nâng cao chất lượng y tế Việt Nam.

Trên hành trình đầy tự hào này, Hoàn Mỹ đã 4 lần vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng vì những đóng góp cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 5 lần được Frost & Sullivan vinh danh “Bệnh viện của năm” tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hoàn Mỹ tiếp tục đầu tư các trung tâm chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán – điều trị nhằm nâng cao chất lượng lâm sàng và an toàn người bệnh.

Trong thời gian tới, Hoàn Mỹ tiếp tục định hướng đầu tư vào chuyển đổi số, mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp, nâng cao năng lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam.