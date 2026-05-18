Tạm giam nguyên cán bộ giải phóng mặt bằng TP Hải Dương

TPO - Khi còn là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng TP Hải Dương (cũ), Phạm Công Sơn Bách đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, với chi phí 180 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách – nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP Hải Dương (cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2024, khi đó bị can Bách là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP Hải Dương (cũ). Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Bách đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất, với chi phí 180 triệu đồng.

Tin tưởng, nhiều người đã giao cho Bách số tiền để nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền nhận được vào mục đích cá nhân.