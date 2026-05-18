Công nghệ mới nâng hiệu quả điều trị ung thư: Tăng độ chính xác, giảm biến chứng

TPO - Ứng dụng công nghệ robot trong điều trị ung thư đang mở ra thêm cơ hội sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lí phức tạp.

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng, làm miệng nối trực tràng thấp cho bệnh nhân ung thư trực tràng 74 tuổi.

Bệnh nhân Nguyễn Xuân L. nhập viện trong tình trạng đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ kéo dài. Qua nội soi và thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u sùi chiếm khoảng một nửa chu vi trực tràng, nằm cách rìa hậu môn khoảng 6 cm. Kết quả chụp cộng hưởng từ và nội soi đại tràng xác định người bệnh mắc ung thư trực tràng giai đoạn IIIB, khối u nằm ở trực tràng trung bình với chiều dài khoảng 3,5 cm, đã có dấu hiệu di căn hạch lân cận.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng robot.

Theo các bác sĩ, ở người cao tuổi, những biểu hiện như đi ngoài ra máu, đau bụng hay rối loạn tiêu hóa thường dễ bị nhầm với bệnh lí đường tiêu hóa thông thường khiến nhiều người chủ quan, bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị. Trong trường hợp của bệnh nhân L., sau khi được hóa xạ trị tiền phẫu nhằm thu nhỏ kích thước khối u, kết quả MRI cho thấy tổn thương đáp ứng rất tốt, không còn dấu hiệu xâm lấn các tổ chức xung quanh hay hạch vùng.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở vị trí khối u rất thấp trong khung chậu. Cực dưới khối u chỉ cách rìa hậu môn khoảng 5,6 mm và cách ranh giới hậu môn – trực tràng khoảng 3,3 mm. Đây là khu vực giải phẫu phức tạp, tập trung nhiều cơ quan quan trọng như bàng quang, niệu quản, mạch máu lớn và hệ thần kinh chi phối chức năng tiểu tiện, sinh dục. Nếu phẫu thuật không đủ chính xác, người bệnh có nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn hoặc ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống sau này.

Sau hội chẩn chuyên môn dưới sự chủ trì của TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi robot để cắt đoạn trực tràng và vét hạch cho bệnh nhân.

Với sự hỗ trợ của hệ thống robot hiện đại, ê-kíp phẫu thuật có thể thao tác linh hoạt trong không gian hẹp của khung chậu, phẫu tích chính xác từng lớp mô, giải phóng hoàn toàn khối u khỏi các cấu trúc xung quanh, đồng thời bảo tồn tối đa cơ thắt hậu môn và các dây thần kinh quan trọng. Ca mổ diễn ra thuận lợi, đảm bảo diện cắt an toàn về mặt ung thư học mà vẫn duy trì được chức năng sinh lý cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau, hầu như không mất máu và thời gian nằm viện được rút ngắn đáng kể so với mổ mở truyền thống. Chỉ sau một ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy và đi lại.

TS.BS Đoàn Trọng Tú cho biết, với các trường hợp ung thư trực tràng trung bình hoặc thấp, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua xạ trị, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu bằng robot giúp người bệnh hồi phục tốt hơn và nâng cao hiệu quả điều trị triệt căn. Theo ông, ở nam giới có khung chậu hẹp, robot còn hỗ trợ phẫu tích tinh tế hơn, giúp bảo tồn thần kinh niệu dục, tăng khả năng kiểm soát hậu môn và cải thiện chất lượng sống sau điều trị.

“Tôi đi khám ngay khi thấy có dấu hiệu đi ngoài ra máu và hoàn toàn tin tưởng các bác sĩ. Sau mổ một ngày tôi đã có thể ngồi dậy, đi lại được, gia đình rất phấn khởi”, bệnh nhân Nguyễn Xuân L. chia sẻ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, hiện kĩ thuật phẫu thuật nội soi robot đang được ứng dụng hiệu quả trong điều trị nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư trực tràng. Công nghệ này giúp tăng độ chính xác, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, kể cả ở nhóm bệnh nhân cao tuổi.

TS.BS Đoàn Trọng Tú nhấn mạnh, tuổi tác không phải là rào cản tuyệt đối trong điều trị ung thư. Ngay cả những bệnh nhân ngoài 70 hay 80 tuổi, nếu sức khỏe cho phép và có chỉ định phù hợp, vẫn nên tích cực phối hợp điều trị để không bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh tốt nhất.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần chủ động khám sức khỏe định kì, tầm soát ung thư đường tiêu hóa khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài để được phát hiện và điều trị kịp thời.

