Thế giới

Đồng minh của Nga tổ chức diễn tập với vũ khí hạt nhân

Bình Giang

TPO - Hôm nay (18/5), Belarus - nơi Nga đang đặt vũ khí hạt nhân, cho biết lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu huấn luyện cách triển khai các vũ khí đó ngoài thực địa.

Bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander-E của Nga. (Ảnh: Reuters)

“Kế hoạch huấn luyện - phối hợp với phía Nga, bao gồm thực hành vận chuyển đạn dược hạt nhân và chuẩn bị cho việc sử dụng chúng”, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong thông cáo.

Bộ này cho biết cuộc diễn tập nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của quân đội trong việc triển khai vũ khí hạt nhân tại các khu vực khác nhau trên cả nước.

“Trọng tâm sẽ là thực hành ngụy trang, di chuyển trên quãng đường dài và tính toán phương án sử dụng lực lượng cũng như trang thiết bị”, thông cáo cho biết.

Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Năm 2023, Tổng thống Alexander Lukashenko cho phép Nga triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, sau 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn giữ quyền kiểm soát những vũ khí này.

Trong suốt cuộc xung đột, ông Putin nhiều lần nhắc đến sức mạnh hạt nhân của Nga, điều mà phương Tây coi là lời cảnh báo nhằm ngăn các nước can dự quá sâu để hỗ trợ Ukraine.

Tuần trước, ông Putin cho biết Nga sẽ triển khai tên lửa hạt nhân Sarmat mới vào cuối năm nay, đồng thời Mátxcơva sẽ tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình.

Belarus khẳng định cuộc diễn tập hiện nay không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác và không gây ra mối đe dọa an ninh đối với khu vực.

Theo Reuters
#Belarus #Vũ khí hạt nhân #Nga #Tập trận

