Hàn Quốc công bố sách trắng, chủ trương chung sống hòa bình với Triều Tiên

TPO - Sách trắng của Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố hôm nay (18/5) cho thấy chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đã chuyển trọng tâm sang mô hình “hai nhà nước” chung sống hòa bình với Triều Tiên, thay vì gây sức ép và đối đầu.

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân trong một sự kiện ngày 18/5. (Ảnh: Yonhap)

Tài liệu thường niên này thể hiện nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc hiện tại, nhằm hàn gắn quan hệ liên Triều thông qua xây dựng lòng tin.

Chính quyền bảo thủ trước đó của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol theo đuổi mục tiêu thúc đẩy thay đổi ở Triều Tiên bằng áp lực.

Sách trắng mới nêu ba nguyên tắc chỉ đạo chính: Seoul tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch.

Dựa trên các nguyên tắc đó, Chính phủ Hàn Quốc xác định chính sách tổng thể là “chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên”.

Đặc biệt, liên quan tới chính sách “hai quốc gia thù địch” của Bình Nhưỡng, tài liệu nhấn mạnh quan điểm của Bộ Thống nhất Hàn Quốc về sự cần thiết phải chuyển sang “mối quan hệ hai nhà nước định hướng hòa bình” nhằm hướng tới thống nhất.

Tại hội nghị cuối năm của đảng Lao động vào tháng 12/2023, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch”, từ đó theo đuổi các chính sách đối đầu với Seoul.

“Xét tới thực tế rằng miền Nam và miền Bắc tồn tại như hai quốc gia trên thực tế, chúng tôi muốn phát triển quan hệ liên Triều thành mối quan hệ chung sống hòa bình trong khi vẫn hướng tới thống nhất”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Trong số các biện pháp được Chính phủ Hàn Quốc nêu ra có nội dung ngừng thả truyền đơn chống Triều Tiên và dừng phát loa tuyên truyền dọc biên giới, nhằm giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lại lòng tin.

Sách trắng cũng đề cập kế hoạch khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều mà cựu Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong Un ký năm 2018, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận song phương nhằm tạo nền tảng mang tính hệ thống cho việc chung sống hòa bình.

Theo hãng thông tấn Yonhap, sự thay đổi ưu tiên chính sách cũng thể hiện rõ trong ngôn ngữ của tài liệu. Số lần nhắc tới “hòa bình” và “chung sống hòa bình” tăng vọt lên 196 lần, so với 29 lần trước đó; các từ “gặp gỡ” hoặc “đối thoại” tăng lên 58 lần từ mức 16.

Ngược lại, phần đề cập tới nhân quyền Triều Tiên bị thu hẹp đáng kể. Cụm từ “nhân quyền Triều Tiên” giảm từ 156 lần xuống còn 26 lần; từ “tự do” giảm từ 43 lần còn 3 lần. Số lần nhắc tới “người đào tẩu Triều Tiên” giảm mạnh xuống từ 203 xuống còn 10.

Trong lời mở đầu của sách trắng, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young nhấn mạnh: “Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không phải là một lựa chọn, mà là huyết mạch của chúng ta”.

“Khi chúng ta thực hành hòa bình bằng hành động thay vì lời nói, tôi hy vọng miền Nam và miền Bắc có thể một lần nữa ngồi lại với nhau như những người hàng xóm chung sống hòa bình”, ông cho biết.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều lần Seoul chìa “cành ô liu”, quan hệ liên Triều vẫn gần như đóng băng. Sách trắng cho biết không có bất kỳ hoạt động giao lưu nhân sự nào giữa hai miền trong suốt 5 năm qua và hoàn toàn không có trao đổi kinh tế.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục đẩy mạnh chính sách hai nhà nước, sửa đổi hiến pháp để xóa mọi đề cập tới vấn đề thống nhất và cắt đứt những mối liên hệ còn lại với Seoul.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un họp với các chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn toàn quân ngày 17/5. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên tăng cường răn đe chiến tranh

Cũng trong sáng nay, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố việc tăng cường các đơn vị tiền tuyến dọc biên giới với Hàn Quốc cùng nhiều đơn vị chủ lực khác là nhiệm vụ then chốt để “răn đe chiến tranh triệt để hơn”.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 17/5 trước các chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn toàn quân, ông Kim nhấn mạnh cần tăng cường sức mạnh quân sự ở biên giới để biến nơi này thành “pháo đài bất khả xâm phạm”.

Theo KCNA, ông cũng kêu gọi điều chỉnh hệ thống huấn luyện, mở rộng các cuộc diễn tập thực tế để phản ánh những thay đổi của chiến tranh hiện đại, đồng thời tái định nghĩa các khái niệm tác chiến trong quân đội Triều Tiên.

Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác với “kẻ thù chính” - thuật ngữ mà Triều Tiên dùng để chỉ Hàn Quốc.

Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, do cuộc chiến 1950-1953 mới chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đây dường như là lần đầu tiên Triều Tiên đưa tin ông Kim họp với các chỉ huy sư đoàn và lữ đoàn kể từ khi lên nắm quyền, đồng thời khẳng định Seoul sẽ tiếp tục kiểm soát căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, từ tháng 3 quân đội Triều Tiên đã gia tăng hoạt động củng cố công sự gần biên giới trên bộ giữa hai miền, bao gồm việc xây tường.

Ông Hong Min - nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, nhận định rằng các phát biểu của ông Kim về chiến tranh hiện đại và việc tái định nghĩa hoạt động tác chiến “trên mọi lĩnh vực” có thể phản ánh những bài học mà Bình Nhưỡng rút ra từ chiến sự Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, tấn công chính xác và tác chiến điện tử.