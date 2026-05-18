Phim Việt lại rơi vào lời nguyền

TPO - Sau 3 tháng đứng đầu phòng vé, điện ảnh Việt lại rơi vào vùng trũng quen thuộc của tháng 5. Giữa lúc "Doraemon Movie 45" cùng loạt phim ngoại đồng loạt áp đảo rạp chiếu, các phim Việt không chỉ hụt hơi về doanh thu mà còn đối mặt nguy cơ bị thu hẹp suất chiếu.

Trong nhiều năm, tháng 5 vẫn bị xem là “vùng trũng” của điện ảnh Việt. Năm nay, câu chuyện không còn đơn thuần là chuyện doanh thu thấp hay thiếu bom tấn. Thực tế phòng vé cho thấy phim Việt mất khả năng cạnh tranh ngay trên sân nhà, trong bối cảnh khán giả ngày càng ưu tiên các thương hiệu ngoại nhập có độ nhận diện mạnh.

Cuối tuần qua, bảng xếp hạng phòng vé Việt Nam gần như trở thành lãnh địa của phim ngoại. Ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các tác phẩm quốc tế, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Hai phim Việt mới ra rạp là Một thời ta đã yêu và Thẩm mỹ viện âm phủ gần như chìm nghỉm giữa cơn bão mang tên Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển.

Doraemon chưa chiếu đã quét sạch phòng vé

Điều đáng chú ý nhất tuần qua là việc Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển dù mới chỉ chiếu sớm vẫn tạo ra hiệu ứng áp đảo toàn thị trường. Anime Nhật Bản thu hơn 18,5 tỷ đồng chỉ trong ngày 17/5, bán khoảng 184.963 vé trên hơn 5.000 suất chiếu. Tổng doanh thu cộng dồn hiện đã vượt 37,6 tỷ đồng dù chưa bước vào đợt phát hành chính thức.

Con số này phản ánh thực tế thị trường rạp chiếu Việt đang ngày càng bị dẫn dắt bởi các thương hiệu có fandom ổn định và sức mạnh gia đình.

Khán giả hiện không còn ra rạp đơn thuần vì có phim mới, mà ưu tiên những thương hiệu đã tạo được thói quen tiêu dùng nhiều năm. Doraemon là ví dụ rõ nhất. Bước vào dịp hè, thương hiệu này gần như mặc định thống trị phòng vé Việt ít nhất một đến hai tuần đầu tiên, bất chấp chất lượng từng phần phim ra sao.

Điều này tạo áp lực cực lớn cho phim Việt, đặc biệt là các dự án không sở hữu IP mạnh hay ngôi sao phòng vé đủ sức kéo khán giả.

Doraemon có sức hút mạnh mẽ với khán giả Việt.

Thương hiệu quốc tế đẩy loạt phim Việt xuống thấp. Trường hợp của Một thời ta đã yêu cho thấy rõ vấn đề này. Bộ phim chỉ thu khoảng 177 triệu đồng trong ngày 17/5 với chưa tới 2.000 vé bán ra từ hơn 440 suất chiếu. Tổng doanh thu mới chỉ hơn 1 tỷ đồng sau tuần đầu ra mắt.

Thẩm mỹ viện âm phủ có không khá hơn khi đạt khoảng 12,3 tỷ đồng doanh thu sau hơn một tuần ra rạp. Phim đang bị chững lại giữa cơn sốt phim ngoại. Ngày cuối tuần, phim chỉ bán khoảng 1.600 vé trên gần 250 suất chiếu, doanh thu khoảng 140 triệu đồng. Đây là mức thấp với phim kinh dị Việt, thể loại được xem là cứu tinh phòng vé từ sau đại dịch đến nay.

Dịp lễ 30/4, phòng vé chứng kiến phim nội áp đảo hoàn toàn. Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là đầu tàu doanh thu khi nhanh chóng tiến sát mốc 200 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 197,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của phim đang chậm lại rõ rệt khi bước sang nửa cuối tháng 5. Từ mức doanh thu hàng chục tỷ mỗi ngày ở giai đoạn cao điểm lễ, phim hiện chỉ còn thu thêm khoảng dưới một tỷ đồng/ngày cuối tuần, đồng thời bị chia mạnh suất chiếu bởi làn sóng phim ngoại mới ra rạp.

Việc cán mốc 200 tỷ đồng lúc này không còn dễ dàng như một tuần trước. Phim đang đối mặt áp lực rất lớn từ Doraemon Movie 45, loạt phim kinh dị châu Á và nhiều bom tấn quốc tế chuẩn bị đổ bộ rạp Việt cuối tháng 5.

Tình hình của Heo năm móng còn khó khăn hơn. Bộ phim hiện đạt khoảng 121,5 tỷ đồng doanh thu, con số chỉ vừa đủ tạo tiếng vang với dòng phim kinh dị Việt. Phim cũng đã bước vào giai đoạn giảm nhiệt mạnh sau kỳ nghỉ lễ. Doanh thu mỗi ngày hiện giảm sâu so với thời điểm đỉnh cao, trong khi lượng suất chiếu bị co hẹp đáng kể vì thị trường đang ưu tiên các phim ngoại có hiệu ứng phòng vé tốt hơn.

Ở nhóm doanh thu thấp hơn, Anh hùng, Trùm sò, Đại tiệc trăng máu 8 không còn khả năng bứt phá. Loạt phim duy trì cầm chừng tại rạp, nhưng bị lấn át hoàn toàn bởi làn sóng phim ngoại đang phủ kín bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Lời nguyền tháng 5

Nhìn lại lịch sử phòng vé Việt, tháng 5 và tháng 7 luôn là vùng trũng của phim Việt. Trước dịch COVID-19, đây là mùa thống trị của Hollywood với loạt bom tấn hè từ Marvel, Disney hay thương hiệu Fast & Furious. Khi đó, nhà sản xuất Việt thường chủ động né lịch vì biết gần như không thể cạnh tranh suất chiếu.

Sau đại dịch, Hollywood suy yếu tương đối tại Việt Nam, nhưng khoảng trống đó nhanh chóng bị anime Nhật Bản và phim châu Á lấp đầy.

Nếu tháng 5 là sân nhà của Doraemon, thì tháng 7 nhiều năm nay gần như mặc định thuộc về Conan. Hai thương hiệu anime sở hữu lượng khán giả trung thành lớn, đồng thời có lợi thế đặc biệt ở nhóm khách gia đình, nhóm khán giả chi tiêu ổn định nhất ngoài rạp.

Đó là lý do dù không phải bom tấn Hollywood, anime Nhật vẫn đủ sức bóp nghẹt không gian tồn tại của phim Việt.

Phim Việt chưa thoát khỏi lời nguyền tháng 5.

Quan trọng hơn, thị trường hiện thay đổi hoàn toàn về hành vi tiêu dùng. Khán giả trẻ ngày càng chọn phim dựa trên thương hiệu thay vì chỉ quan tâm nội dung. Thương hiệu quen thuộc như Doraemon, Conan hay thậm chí phim kinh dị Thái Lan dễ tạo cảm giác an toàn hơn cho quyết định mua vé, trong khi phim Việt thường phải mất nhiều tuần truyền miệng mới có thể bật lên.

Nhưng ở thời đại phòng vé hiện nay, phim yếu ở ba ngày đầu gần như không còn cơ hội "sửa sai".

Nhìn vào lịch phát hành cuối tháng 5, thị trường tiếp tục bị bao phủ bởi phim ngoại. Từ Star Wars: Mandalorian và Grogu, Doraemon Movie 45 cho tới loạt phim kinh dị châu Á như Ngôi đền kỳ quái 5, Kumanthong: Ác quỷ dẫn đường… hầu hết đều là những thương hiệu đã có lượng khán giả sẵn.

Trong hai tuần tiếp theo, phim Việt vắng bóng, là cơ hội để phim ngoại kiếm tiền ngoài phòng vé. Đây cũng là giai đoạn chấm dứt chuỗi 3 tháng liên tiếp phim trong nước đứng số 1 bảng doanh thu xếp hạng trong ngày.

Nếu không có phim đủ sức phá dớp trong mùa hè, “lời nguyền vùng trũng tháng 5” của phim Việt có lẽ sẽ còn kéo dài thêm rất lâu nữa.