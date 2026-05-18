Khởi tố vụ lật xe khách trên đèo Tô Na làm 3 người chết

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam tài xế Trần Văn Hậu để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ xe khách 16 chỗ bị lật khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na, địa phận xã Uar, tỉnh này.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, khi điều khiển xe khách 16 chỗ bị lật khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na, địa phận xã Uar, tỉnh Gia Lai.

Tài xế Trần Văn Hậu.

Trước đó, vào sáng 8/5, xe khách biển số 77F-000.xx (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do Trần Văn Hậu điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao, đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Nhưng khi chạy tới Km110+500, quốc lộ 25 (đoạn thuộc đèo Tô Na, địa phận xã Uar), tài xế này không làm chủ được tốc độ khiến xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến đã khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, các anh L.K.H. (SN 1989) và N.V.H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Được biết, ông Hậu có giấy phép lái xe hạng D., qua kiểm tra xác định người này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy thời điểm xảy ra tai nạn.