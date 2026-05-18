Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố vụ lật xe khách trên đèo Tô Na làm 3 người chết

Tiền Lê

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam tài xế Trần Văn Hậu để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” trong vụ xe khách 16 chỗ bị lật khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na, địa phận xã Uar, tỉnh này.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, khi điều khiển xe khách 16 chỗ bị lật khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na, địa phận xã Uar, tỉnh Gia Lai.

tien-phong.png
Tài xế Trần Văn Hậu.

Trước đó, vào sáng 8/5, xe khách biển số 77F-000.xx (loại xe 16 chỗ, nhà xe Hùng Phương) do Trần Văn Hậu điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao, đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Nhưng khi chạy tới Km110+500, quốc lộ 25 (đoạn thuộc đèo Tô Na, địa phận xã Uar), tài xế này không làm chủ được tốc độ khiến xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

tien-phong-2410.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến đã khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, các anh L.K.H. (SN 1989) và N.V.H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Được biết, ông Hậu có giấy phép lái xe hạng D., qua kiểm tra xác định người này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy thời điểm xảy ra tai nạn.

Tiền Lê
#Gia Lai #xe khách #tai nạn giao thông #Trần Văn Hậu #đèo Tô Na #khởi tố #điều tra #Cơ quan Cảnh sát Điều tra #Công an tỉnh Gia Lai #chạy nhanh #vượt ẩu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe