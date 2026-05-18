Tạm giam đối tượng nhiều lần ‘làm chuyện người lớn’ với bé gái

TPO - Dù biết bé gái mới 15 tuổi nhưng đối tượng Hoàng Văn Thương ở Đắk Lắk vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần.

Ngày 18/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thương (31 tuổi, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Hoàng Văn Thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2026, đối tượng Thương quen biết với bé gái (15 tuổi) trú cùng xã. Sau một thời gian trò chuyện qua lại, giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục.

Cụ thể, từ ngày 20/2 đến ngày 9/3, Thương và bé gái đã 3 lần quan hệ tình dục tại nhà riêng của Thương. Tất cả những lần này, bé gái đều đồng thuận, tự nguyện.

Đáng chú ý, dù biết bé gái mới 15 tuổi nhưng Thương vẫn thực hiện hành vi quan hệ. Đến ngày 9/3, khi bị người nhà nghi ngờ gặng hỏi, cháu bé đã kể lại toàn bộ sự việc, sau đó gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý Hoàng Văn Thương theo quy định.