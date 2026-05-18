Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Ngô Tùng

TPO - Sáng 18/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến dự và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Buổi lễ diễn ra trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

gen-o-z7837670770692-ebff2790354d2d8ca4cc2403d7279dbe.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ảnh: Quang Định

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ: Huy hiệu Đảng bậc cao là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên ưu tú đã dành cả đời phấn đấu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp của Đảng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa có điểm đặc biệt khi bà đã trải qua 11 năm ở rất nhiều nhà tù. Bí thư Thành uỷ TPHCM bày tỏ xúc động khi được nghe kể ở nhà tù nào, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng là tấm gương sáng, người có vai trò động viên và khích lệ các đồng chí khác.

Điều đặc biệt hơn, khi rời chức vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục có những hoạt động rất có ý nghĩa, truyền cảm hứng và tính lan tỏa giáo dục cao, như: Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

gen-o-z7837670777655-53bf5b625674666a080fb0bbc1f1fbff.jpg
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Định

“Tấm gương của đồng chí Trương Mỹ Hoa là cảm hứng rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Xin chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục là cây cao bóng cả, là chỗ dựa, tiếp tục có những hoạt động tích cực, truyền cảm hứng và nêu gương cho mọi người”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự xúc động, cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TPHCM và địa phương vì đã đến dự và có những chia sẻ chân thành, sâu sắc và ghi nhận những đóng góp của bà trong 65 năm được Đảng và nhân dân chăm sóc, trưởng thành.

gen-o-z7837670813907-37b82ff27f980fa3b81aa80ea8fd1f17.jpg
Lãnh đạo TPHCM và phường Phú Thuận và Chi bộ địa phương nơi bà Trương Mỹ Hoa sinh hoạt Đảng chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước.

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự đánh giá, ghi nhận sự phấn đấu của bà đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong suốt 65 năm qua. “Nhìn lại chặng đường 65 năm, nhờ truyền thống cách mạng từ trong gia đình, sự giáo dục lý tưởng của Đảng, sự che chở của nhân dân và sự rèn luyện của chính bản thân đã giúp tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ, kể cả trong những thời điểm gian nan nhất, khắc nghiệt nhất của cuộc đời”, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước bộc bạch: Hiện dù tuổi đã cao và được khuyên nên dừng lại mọi công việc, nhưng trong những năm tháng ở chặng đường phía trước, bà nguyện sẽ tiếp tục sống và làm việc xứng đáng với phần thưởng cao quý này, đồng thời gìn giữ phẩm chất cách mạng của người cộng sản, rèn luyện, học tập phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định với niềm tin đã lựa chọn.

Ngô Tùng
#Huy hiệu Đảng #65 năm tuổi Đảng #nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng #Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang #trao huy hiệu Đảng

