Cháy lớn tại trạm biến áp ở TPHCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Nguyễn Dũng

TPO - Sáng 18/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại Trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, TPHCM gây ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng hốt.

Clip trạm biến áp ở TPHCM bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, người dân sống gần khu vực trên bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong trạm biến áp. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện lửa bùng lên dữ dội kèm khói đen và mùi khét nồng nặc.

Người dân cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng kéo vòi nước tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh và bốc cao khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Cột khói đen bốc cao khiến người dân trong khu vực hốt hoảng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM (PC07) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy. Các chiến sĩ liên tục phun nước làm mát và khống chế đám cháy từ nhiều hướng.

Lực lượng chữa cháy đến hiện trường.

Sau hơn 20 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều thiết bị, tài sản bên trong trạm biến áp bị cháy đen, hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy có hai nhân viên bảo vệ đang túc trực bên trong trạm. Phát hiện sự cố, cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán và phối hợp cùng người dân hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng chức năng phường An Phú Đông phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

