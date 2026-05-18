Giá vật liệu tăng phi mã, nhiều công trình trọng điểm ở Quảng Trị thi công cầm chừng

TPO - Giá cát, đất đắp và vật liệu xây dựng tăng đột biến, có loại tăng gần 150% so với đơn giá dự toán, đang đẩy hàng loạt công trình trọng điểm ở Quảng Trị vào cảnh thi công cầm chừng. Dù mặt bằng và nguồn vốn cơ bản đã sẵn sàng, nhiều dự án vẫn ì ạch vì thiếu vật liệu, chi phí tăng cao.

Công trường đìu hiu giữa “thời gian vàng”

Những ngày giữa tháng 5, dọc tuyến dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây qua các xã Vĩnh Hoàng, Cửa Tùng, Cửa Việt đến phường Nam Đông Hà, không khí thi công tại nhiều gói thầu khá trầm lắng.

Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây của Quảng Trị không khí thi công tại nhiều gói thầu khá trầm lắng.

Trong điều kiện thời tiết nắng ráo, thuận lợi để tăng tốc thi công, nhiều công trường chỉ hoạt động cầm chừng với vài máy múc, xe ben nằm rải rác. Có đoạn tuyến mới chỉ được rải lớp đá nền rồi bỏ dở, máy móc nằm im lìm giữa công trường.

Thực tế này trái ngược hoàn toàn với cam kết của các nhà thầu trong cuộc làm việc ngày 28/4/2026 với Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, khi các đơn vị khẳng định sẽ tập trung nhân lực, thiết bị để bứt tốc tiến độ trước ngày 10/5.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế trong các ngày 17 và 18/5 cho thấy nhiều mũi thi công vẫn “án binh bất động”, nhân lực và phương tiện chưa được huy động đầy đủ như cam kết.

Một doanh nghiệp xây dựng cho biết, nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều công trình rơi vào tình trạng “đứng bánh” là giá vật liệu tăng quá cao nhưng đơn giá công bố chưa sát thực tế.

Theo doanh nghiệp này, cát san lấp hiện mua trực tiếp tại mỏ khoảng 300.000 đồng/m3, trong khi giá dự toán chỉ trên dưới 100.000 đồng/m3. Đất đắp mua tại mỏ khoảng 70.000 đồng/m3 nhưng giá trong dự toán chỉ trên dưới 50.000 đồng/m3.

“Nghịch lý là giá mua thực tế rất cao nhưng khi xuất hóa đơn, nhiều nơi chỉ ghi nhỉnh hơn giá dự toán một chút. Vì vậy cơ quan chức năng khó cập nhật được giá thật ngoài thị trường” - đại diện doanh nghiệp nói.

“Càng thi công càng lỗ”

Theo các nhà thầu, không chỉ giá nhiên liệu tăng mạnh mà nguồn cát, đất đắp trên địa bàn cũng đang khan hiếm nghiêm trọng. Trữ lượng tại nhiều mỏ không đủ đáp ứng nhu cầu, trong khi khoảng cách vận chuyển xa khiến chi phí đội lên rất lớn.

Không chỉ giá nhiên liệu tăng mạnh mà nguồn cát, đất đắp trên địa bàn cũng đang khan hiếm nghiêm trọng.

Ông Mai Nhân Thuận - Phó Giám đốc điều hành Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng), cho biết giá vật tư đầu vào tăng đột biến đã gây áp lực rất lớn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, nguồn vật liệu đất đắp và cát san lấp thiếu hụt khiến nhiều hạng mục thi công bị gián đoạn.

Cùng chung tình trạng này, ông Trương Xuân Bình - Giám đốc Công ty 384 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết, đơn vị thi công đường dẫn hai đầu cầu Thạch Hãn 1 và Thạch Hãn 2 với chiều dài 2,1km nhưng đến nay mới đạt khoảng 65% khối lượng. “Hiện nhiều thiết bị phải tạm dừng hoạt động do thiếu nguồn vật liệu. Khối lượng đất san lấp mỗi ngày chỉ duy trì khoảng 1.000m3” - ông Bình nói.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, trong bối cảnh giá vật liệu tăng mạnh nhưng cơ chế bù giá còn chậm, nhiều nhà thầu rơi vào cảnh “càng làm càng lỗ”. Không ít đơn vị buộc phải giãn tiến độ hoặc thi công cầm chừng để hạn chế thua lỗ.

Hàng nghìn tỷ đồng giải ngân ì ạch

Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1 và 2) có tổng mức đầu tư hơn 3.331 tỷ đồng, được xem là công trình động lực của địa phương.

Một số nhà thầu "án binh bất động" chờ giá vật liệu giảm nhằm tránh thua lỗ nặng.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân hiện rất thấp. Giai đoạn 1 được bố trí hơn 520 tỷ đồng vốn năm 2026 nhưng mới giải ngân khoảng 3,5%. Giai đoạn 2 chỉ đạt khoảng 2,2% trên tổng số hơn 436 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026.

Tại nhiều gói thầu, tiến độ thực hiện chênh lệch rất lớn. Trong khi gói VB-XL04 đã đạt trên 60% khối lượng thì gói VB-XL01 do liên danh Tổng Công ty 319 và Công ty Mạnh Linh thực hiện mới đạt khoảng 19,9%.

Đáng chú ý, khi mặt bằng sạch đã bàn giao khoảng 90% và nguồn vốn cơ bản sẵn sàng, nguyên nhân chậm tiến độ hiện nay chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thi công và nguồn vật liệu phục vụ công trình.

Áp lực thời gian hiện rất lớn khi chỉ còn ít tháng nữa sẽ bước vào mùa mưa bão. Nếu không tận dụng “thời gian vàng” để đẩy nhanh tiến độ, nguy cơ chậm tiến độ, thậm chí bị thu hồi vốn điều chuyển sang dự án khác hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước tình trạng thi công ì ạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị liên tục kiểm tra thực địa và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tăng cường giám sát thi công và xử lý nghiêm các trường hợp không đáp ứng yêu cầu tiến độ.