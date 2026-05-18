Phát hiện tài xế container tử vong trong cabin xe ở TPHCM

TPO - Ngày 18/5, người dân tại một bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, phường Dĩ An, TPHCM phát hiện nam tài xế container tử vong bên trong cabin xe. Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là ông T.C. (sinh năm 1956).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người tại bãi xe nhận thấy container mang biển kiểm soát 50H-754.XX đậu lâu bất thường nên tiến lại kiểm tra. Khi mở cửa cabin, mọi người phát hiện nam tài xế nằm bất động bên trong.

Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân được xác định đã tử vong nên vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 11h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân được xe chuyên dụng đưa về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.