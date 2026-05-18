Phát động chiến dịch thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện Hè năm 2026

TPO - Ngày 18/5, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện Hè năm 2026; tuyên dương 80 Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026.

Tham dự chương trình, có Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP; Trung tá Đậu Bá Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên CAND, Bộ Công an.

Toàn cảnh Lễ phát động.

Lãnh đạo CATP, Ban Thanh niên CAND, Thành Đoàn Hà Nội tặng hoa động viên các đội hình tình nguyện.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra các hoạt động trọng tâm như ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện; ký kết phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số và phong trào thanh niên với các trường đại học, doanh nghiệp, địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được triển khai như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, bảo vệ trẻ em và xây dựng văn minh đô thị...

Dịp này, tuổi trẻ CATP đã trao tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, trao tặng khóa học lập trình cho thanh thiếu nhi là con em cán bộ chiến sĩ trong CATP và địa bàn 5 phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương; trao tặng Công trình “Phòng học AI” cho Trường THCS Phú La.

Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện trong khuôn khổ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên Công an Thủ đô tình nguyện Hè là hoạt động thường niên được duy trì suốt 27 năm qua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo và mang ý nghĩa thiết thực.

Các cấp bộ Đoàn trong CATP đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia giải quyết những nhiệm vụ khó khăn tại cơ sở, chung tay cùng cộng đồng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Giám đốc CATP lưu ý, tuổi trẻ CATP tiếp tục triển khai chiến dịch theo hướng thiết thực, hiệu quả, an toàn, bám sát yêu cầu thực tiễn. Trong đó, ưu tiên các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ địa bàn Công an cấp xã gắn với chủ trương “3 liên kết”, tập trung triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình, CATP đã tuyên dương 80 Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026 (tại Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của lực lượng Công an Thủ đô có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập, rèn luyện; là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CATP tuyên dương 80 Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026 tại Di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Tuổi trẻ CATP tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

