Sức khỏe

Cô gái trẻ bị tê nửa mặt vì ổ nấm xoang nguy hiểm

Vân Sơn

TPO - Sau 3 năm điều trị đau đầu không hiệu quả, nữ sinh ở Tây Ninh bất ngờ được phát hiện viêm xoang do nấm tại vị trí nguy hiểm, gần dây thần kinh cảm giác vùng mặt.

Suốt nhiều năm, L.N.H.L. (18 tuổi, Tây Ninh) sống chung với cảm giác đau đầu âm ỉ, nặng đầu kéo dài nhưng không thể tìm ra nguyên nhân thực sự. Những cơn đau xuất hiện liên tục khiến nữ sinh mệt mỏi, khó tập trung học tập và sinh hoạt.

Dù đã nhiều lần đi khám và sử dụng thuốc điều trị đau đầu, tình trạng gần như không cải thiện. Gia đình nghĩ rằng em chỉ bị đau đầu thông thường hoặc căng thẳng kéo dài.

Khoảng một tháng gần đây, sức khỏe của nữ sinh bắt đầu xuất hiện thêm dấu hiệu bất thường khi nửa mặt bên trái có cảm giác tê kéo dài. Tình trạng này ngày càng rõ rệt khiến người bệnh lo lắng, buộc phải đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) để kiểm tra chuyên sâu.

Các bác sĩ phát hiện ổ nấm nguy hiểm vùng xoang đang tấn công vào dây thần kinh khiến bệnh nhân bị tê vùng mặt

Qua chụp MRI sọ não và CT scan mũi xoang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm đa xoang mạn tính, nghi ngờ có nấm ở xoang bướm bên trái – vị trí nằm sâu trong nền sọ và sát dây thần kinh sinh ba, dây thần kinh chi phối cảm giác vùng mặt.

Theo BS Đặng Duy Phong, khoa Liên Chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, đây là trường hợp khá đặc biệt vì người bệnh không có các triệu chứng điển hình của viêm xoang như nghẹt mũi hay chảy mũi kéo dài.

“Triệu chứng nổi bật lại là đau đầu kéo dài kèm tê mặt nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm với đau đầu thông thường hoặc migraine. Khi nấm phát triển trong xoang bướm và viêm kéo dài, vùng tổn thương có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh sinh ba, gây ra cảm giác tê nửa mặt”, bác sĩ Phong cho biết.

Các bác sĩ xác định nếu không can thiệp kịp thời, ổ viêm và nấm có nguy cơ lan rộng, gây biến chứng nguy hiểm do vị trí tổn thương nằm sát nền sọ và các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân

Sau hội chẩn, ê-kíp bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi mở rộng các xoang để lấy sạch bệnh tích nấm, đồng thời phục hồi hệ thống dẫn lưu xoang tự nhiên cho người bệnh. Đây được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với viêm xoang do nấm nhằm hạn chế tái phát và ngăn biến chứng.

Theo bác sĩ điều trị, ca mổ gặp không ít khó khăn do xoang bướm bên trái của bệnh nhân có đặc điểm khí hóa rộng khiến việc tiếp cận và làm sạch triệt để tổn thương phức tạp hơn bình thường.

“Ổ nấm nằm ngay vị trí liên quan dây thần kinh sinh ba nên chỉ cần tình trạng viêm kéo dài cũng có thể gây tê mặt. Sau khi làm sạch hoàn toàn bệnh tích, triệu chứng của người bệnh cải thiện gần như ngay sau phẫu thuật”, ThS.BS.CKI Đặng Duy Phong chia sẻ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, nữ sinh giảm rõ rệt tình trạng đau đầu và tê mặt, không còn cảm giác khó chịu kéo dài như trước. Người bệnh nhanh chóng hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ cho biết viêm xoang do nấm không phải bệnh hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót vì triệu chứng đa dạng và đôi khi không điển hình. Ngoài nghẹt mũi hay chảy mũi có mùi hôi, người bệnh có thể xuất hiện đau đầu, đau mắt hoặc tê mặt tùy vị trí tổn thương.

Bào tử nấm trong không khí có thể xâm nhập vào hệ thống xoang khi gặp điều kiện thuận lợi như viêm mũi xoang kéo dài, vệ sinh mũi kém hoặc bất thường cấu trúc mũi xoang. Khi tích tụ lâu ngày, nấm phát triển gây viêm và hình thành các khối bệnh tích bên trong xoang.

Bác sĩ Đặng Duy Phong khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau đầu kéo dài, đặc biệt khi kèm theo nghẹt mũi dai dẳng, chảy mũi hôi hoặc cảm giác tê vùng mặt. Những trường hợp này cần được khám chuyên khoa Tai Mũi Họng, nội soi và chụp CT mũi xoang để phát hiện sớm các tổn thương nguy hiểm.

“Nhiều người nghĩ viêm mũi dị ứng hay viêm xoang là bệnh mạn tính nên chấp nhận sống chung với triệu chứng. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống” - bác sĩ Duy Phong nói.

