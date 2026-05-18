Vận chuyển trái phép 84 tấn quặng Monazite có chứa chất phóng xạ ra nước ngoài

TPO - Qua rà soát hàng hóa xuất khẩu, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Công ty Đường Lâm đang vận chuyển trái phép 84 tấn quặng Monazite có chứa chất phóng xạ để đưa ra nước ngoài tiêu thụ.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị đang điều tra đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng chuyên án Vận chuyển trái phép chất phóng xạ, nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động khai thác quặng của nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon nằm tại Lâm Đồng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng chặn đứng lô hàng 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu. Kết quả giám định cùng tài liệu điều tra xác định số quặng trên là chất phóng xạ. Đây được xem là vụ vận chuyển trái phép chất phóng xạ có quy mô lớn hiếm gặp bị phát hiện tại Việt Nam.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với Trần Văn Quận. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Qua giám định, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.

Trước đó, từ ngày 13-16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (69 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) Chủ sở hữu Công ty CP Đường Lâm về tội "Vận chuyển trái phép chất phóng xạ", quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ nhiều tài liệu, tang vật của Công ty Đường Lâm. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp Viện KSND tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.