Công an vào cuộc vụ người đàn ông chở bia bị đánh giữa đường

TPO - Từ mâu thuẫn va quẹt giao thông, người đàn ông chở thùng bia bị nam thanh niên đạp ngã, đấm liên tiếp giữa đường gây náo loạn và ùn tắc giao thông. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình ghi lại.

Clip vụ việc.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Hưng cùng các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ nhóm người đánh nhau giữa đường gây ùn ứ giao thông trên tuyến Phạm Hùng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai người đi xe máy xảy ra giữa ban ngày tại khu vực đông dân cư. Theo hình ảnh từ camera hành trình, một xe tay ga chở hai nam thanh niên lưu thông cùng chiều với xe máy do một người đàn ông điều khiển, phía sau chở thùng bia.

Hình ảnh hai bên ẩu đả cắt từ clip.

Trong lúc di chuyển song song, hai bên liên tục vung tay, lời qua tiếng lại. Khi người đàn ông dừng xe bên đường, nam thanh niên ngồi trên xe tay ga bất ngờ dùng chân đạp vào người đối phương.

Chưa dừng lại, khi người đàn ông vừa bước xuống xe, nam thanh niên ngồi sau xe tay ga lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân loạng choạng, chiếc xe máy cùng thùng bia ngã xuống đường.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục xô đẩy khiến người đàn ông té ngã giữa đường, gây cảnh hỗn loạn và làm giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra vào chiều 17/5 trên đường Phạm Hùng, đoạn cách đường Nguyễn Văn Linh vài trăm mét. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ va quẹt giao thông và mâu thuẫn trước đó giữa các bên dẫn đến hành vi rượt đuổi, hành hung.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp trích xuất thêm camera an ninh khu vực, mời những người liên quan lên làm việc để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.