Người vợ bàng hoàng khi phát hiện chồng tử vong với con dao cắm trên ngực

TPO - Một người đàn ông ở phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng được vợ phát hiện tử vong tại nhà với con dao cắm trên ngực. Hiện Công an đang trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 18/5, lãnh đạo UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong tại nhà, trên ngực có con dao cắm sâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, bà H.T.H. (SN 1964) bàng hoàng phát hiện chồng là ông Hồ Hà H. (SN 1961, trú khu phố Cam Bình, phường Phước Hội) đã tử vong trong nhà. Trên cơ thể nạn nhân có một con dao Thái Lan cắm ở vùng ngực trái nên bà H. lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan đến vụ án.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Hội nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh và làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có một vết thương do dao đâm ở ngực trái.

Làm việc với công an, bà H. cho biết, sáng cùng ngày, ông H. vẫn đi giao hàng như thường lệ, không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần trước, ông H. bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng nên thời gian gần đây thường buồn chán và tâm lý không ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.