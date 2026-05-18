Thế giới

Cuba bác bỏ tin đồn trên báo Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla bác bỏ thông tin cho rằng “Cuba đã mua máy bay không người lái từ Nga và Iran”, đồng thời cáo buộc Mỹ dựng lên cái cớ cho các hành động quân sự tiềm tàng.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Bộ trưởng Rodriguez Parrilla mô tả bài báo của Axios là một nỗ lực nhằm dựng lên một “vụ việc gian dối để biện minh cho cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào người dân Cuba và cuối cùng là hành động quân sự gây hấn”. Ông khẳng định, Cuba “không đe dọa, cũng không mong muốn chiến tranh”.

“Một số phương tiện truyền thông đang tiếp tay, lan truyền những tuyên bố vu khống và đăng tải những lời bóng gió bị rò rỉ từ Chính phủ Mỹ”, vị bộ trưởng nói.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Cuba vào tháng 2, dẫn đến tình trạng mất điện và thiếu nhiên liệu, đồng thời nhiều lần đe dọa hành động quân sự.

Hôm 17/5, tờ Axios của Mỹ trích dẫn các báo cáo tình báo mật cho rằng, Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái kể từ năm 2023.

Nga, quốc gia duy trì quan hệ chặt chẽ với Cuba từ thời Liên Xô, không xác nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Havana.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án việc Mỹ phong tỏa Cuba là không thể chấp nhận được, trong khi Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva sẵn sàng cung cấp cho hòn đảo này “sự hỗ trợ về chính trị, ngoại giao và vật chất”.

RT
#Cuba #Mỹ #máy bay không người lái #Nga #Axios

