Sức khỏe

Vì sao Lâm Đồng tạm dừng khám sức khỏe miễn phí toàn dân?

Thái Lâm

TPO - Sau 3 ngày triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo tạm dừng chương trình do nhiều đơn vị chưa đáp ứng điều kiện về nhân lực, thiết bị và hạ tầng dữ liệu.

Ngày 18/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thông báo tạm dừng triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn trong năm 2026.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, chương trình bắt đầu triển khai từ ngày 13/5 nhưng đến ngày 16/5 đã phải tạm dừng.

Nguyên nhân là phần lớn các đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo yêu cầu, gồm hồ sơ pháp lý, nhân lực chuyên môn, trang thiết bị phục vụ khám sàng lọc, hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền dữ liệu.

Lâm Đồng tạm dừng khám sức khỏe miễn phí toàn dân sau 3 ngày triển khai.

Bên cạnh đó, kinh phí phục vụ triển khai chương trình đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cấp có thẩm quyền bố trí, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở y tế khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai khi có hướng dẫn mới. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và các nội dung liên quan.

Trước đó, ngành Y tế Lâm Đồng công bố kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho toàn dân giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu mỗi người dân được khám ít nhất 1 lần/năm.

Riêng năm 2026, Lâm Đồng dự kiến tổ chức khám cho 100% dân số (khoảng 3,87 triệu người), chia thành 2 đợt, tổng kinh phí dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng.

Các nhóm ưu tiên được khám trước gồm trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh - sinh viên, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, hộ nghèo - cận nghèo và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, đặc khu.

