Xã hội

Thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Văn Quân

TPO - Chiều 18/5, dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thành phần 1 đi vào khai thác tạm, chính thức thông xe toàn tuyến sau 3 năm triển khai.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thành phần 1 chính thức đưa vào khai thác tạm kết nối với thành phần 2, 3 đã được lưu thông trước đó.

Điểm đầu dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu với điểm đầu là phường Phước Tân, TP. Đồng Nai điểm cuối là vòng xoay quốc lộ 56, phường Tam Long, TP HCM.

Dự án với 3 thành phần, thành phần 3 dài 19,5km qua địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM); dự án thành phần 1 và 2 dài hơn 34km qua địa bàn TP. Đồng Nai.

Dự án trải qua hơn 1000 ngày thi công, (ngày khởi công ngày 18/6/2023) với chiều dài khoảng 54 km. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 21.551 tỷ đồng. Con số này tăng thêm 3.714 tỷ đồng so với mức phê duyệt ban đầu (17.837 tỷ đồng), chủ yếu do phát sinh chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Trong giai đoạn khai thác đồng bộ toàn tuyến, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ áp dụng tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h và chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Để vận hành đồng bộ khoảng 54km toàn tuyến, cơ quan chức năng sẽ đóng nút giao Bưng Môn tại đầu dự án thành phần 2 (phường Long Thành, TP. Đồng Nai). Các phương tiện theo hướng từ TPHCM theo hướng quốc lộ 1A về Vũng Tàu sẽ sẽ lưu thông vào cao tốc từ nút giao đầu tuyến Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai.

Từ Trung tâm TPHCM đi theo hướng Nhơn Trạch sẽ đi theo hướng 25B ra quốc lộ 51, hoặc ra Cao tốc Bến Lức - Long Thành về quốc lộ 51 hướng về biển Vũng Tàu và ngược lại.

Dự án khi vào khai thác giảm tải cho quốc lộ 51 hướng tới cảng Cái Mép - Thị Vải và tới biển Vũng Tàu.

