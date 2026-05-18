12 cán bộ, chiến sĩ lặn tìm nạn nhân giữa dòng nước chảy xiết ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Sau khi nhận tin báo về một trường hợp mất tích tại khu vực rạch Kênh Tẻ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TPHCM đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm dưới dòng nước chảy xiết.

Ngày 18/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai công tác tìm kiếm một nạn nhân mất tích tại khu vực rạch Kênh Tẻ, gần cầu Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, TPHCM.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện một trường hợp nghi mất tích tại khu vực trên nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức xác minh và triển khai công tác cứu nạn.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm dưới nước. Do khu vực xảy ra vụ việc có dòng chảy mạnh, phạm vi rộng và địa hình phức tạp nên đơn vị đã đề nghị Trung tâm chỉ huy 114 tăng cường thêm lực lượng cứu nạn chuyên sâu.

Nhận lệnh điều động, Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã triển khai tổ công tác gồm 12 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Các đội hình lặn chuyên sâu được triển khai đồng bộ để rà soát nhiều khu vực dưới lòng rạch trong điều kiện dòng nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và có nhiều vật cản nguy hiểm.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo lực lượng cứu nạn, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng sông bùn lầy, nước chảy mạnh và có nhiều phương tiện thủy lưu thông qua khu vực. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, công tác cứu nạn đã được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ.

