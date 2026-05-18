Giáo viên tiểu học tử vong sau vụ lật vỏ lãi trên sông ở Cà Mau

TPO - Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm thấy thi thể nam giáo viên tiểu học mất tích trên sông, cách hiện trường vụ lật vỏ lải khoảng 5km.

Ngày 18/5, một lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) làm 1 giáo viên tiểu học tử vong.

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Thông tin ban đầu, chiều tối 16/5, ông L.V.H (47 tuổi) chạy vỏ lãi chở vợ là bà H.T.T (45 tuổi) đi ra vuông tôm để xổ vuông (hình thức thu hoạch tôm, cua tại Cà Mau). Cả 2 đều là giáo viên tại Trường Tiểu học Hố Gùi (xã Tân Tiến).

Khi chạy đến đoạn sông gần cửa biển Hố Gùi, vỏ lãi bất ngờ bị lật. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã tới hỗ trợ cứu được bà T., còn ông H. mất tích.

Nhận tin báo, UBND xã Tân Tiến đã chỉ đạo các đơn vị chức năng đến hiện trường hỗ trợ, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Tiến (Trạm Kiểm soát Hố Gùi) tìm kiếm. Tuy nhiên, do đoạn sông rộng, nhiều đoạn nhánh, nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Đến khoảng 14h ngày 18/5, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông H. cách hiện trường khoảng 5km.