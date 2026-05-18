Khánh thành nhiều công trình quan trọng tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi

TPO - Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) với tổng vốn đầu tư hơn 43 tỉ đồng vừa khánh thành. Công trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 18/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành công trình Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II tại xã Mai Sơn.

Ngã ba Cò Nòi là một trong những trận địa ác liệt nhất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thanh niên xung phong cùng quân và dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong quá trình chiến đấu, bảo đảm hậu cần, vận chuyển vũ khí cho chiến trường Điện Biên Phủ, hơn 100 chiến sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã ba Cò Nòi.

Để đời đời tri ân công lao các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai đầu tư giai đoạn II của dự án.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II.

Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II được triển khai trên diện tích quy hoạch hơn 10,5 ha trong khuôn viên di tích. Dự án do Ban Bí thư Trung ương Đoàn đầu tư, khởi công ngày 28/7/2025 gồm các hạng mục: Xây mới tháp tâm linh cao 20,07m; bảo dưỡng tượng đài, phù điêu; sửa chữa nhà trưng bày 2 tầng; nâng cấp hệ thống sân bãi, hạ tầng kỹ thuật…

Phát biểu tại lễ khánh thành, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, việc hoàn thành Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi giai đoạn II có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tri ân sâu sắc, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đại biểu và cựu Thanh niên xung phong dự lễ khánh thành.

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu, các địa phương, cơ quan chức năng quản lý, khai thác hiệu quả Khu di tích lịch sử để nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, điểm sinh hoạt chính trị tin cậy của đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Để hoàn thành Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, anh Bùi Quang Huy yêu cầu, Tỉnh Đoàn Sơn La chủ động nghiên cứu, xây dựng đề xuất báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La để tiếp tục quan tâm, quy hoạch và đầu tư thêm các hạng mục phụ trợ, chuyên sâu trong Khu di tích.

Qua đó tạo nên một điểm nhấn văn hóa – lịch sử tầm cỡ, nhằm tưởng niệm, tôn vinh và tri ân xứng đáng công ơn của các liệt sĩ thanh niên xung phong đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cảm ơn Trung ương Đoàn đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Anh Bùi Quang Huy và ông Hà Trung Chiến tặng quà các cựu Thanh niên xung phong.

Ông Hà Trung Chiến đề nghị địa phương tiếp tục giữ gìn cảnh quan khu di tích trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao tặng 20 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong và học sinh nghèo vượt khó tại xã Mai Sơn.

​