Tranh cãi trường học dạy học sinh cá biệt bằng búp bê

TPO - Một trường học đặc biệt ở Trung Quốc gây tranh cãi khi dùng búp bê để giáo dục những thanh thiếu niên nổi loạn.

Theo Huashang News, Trường Giáo dục Đặc biệt Nguyên Trung ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chuyên tiếp nhận học sinh tuổi vị thành niên có biểu hiện nổi loạn, thiếu động lực học tập, nghiện game online, nóng tính hoặc yêu sớm.

Gần đây, ngôi trường này gây chú ý khi những video ghi lại cảnh sinh hoạt của học sinh nơi đây lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh ở trường Nguyên Trung phải địu búp bê trong tiết học.

Trong một video, học sinh được thấy địu búp bê sau lưng trong giờ học và ôm chúng trong tay lúc ăn trưa.

"Chỉ khi nuôi con, các em mới thực sự hiểu cha mẹ mình. Từ hôm nay, mỗi học sinh ở trường Nguyên Trung phải chăm sóc ‘em bé’ của riêng mình. Các em phải lo việc ăn uống, giấc ngủ và cả nhu cầu ban đêm của em bé trong suốt một tuần", giáo viên cho biết.

Trong video khác, học sinh dùng búp bê nặng 2,5kg tái hiện cảnh cha mẹ tập đi cho con nhỏ.

Một học sinh giấu tên cho biết việc ngồi xổm và tập đi cho búp bê khiến chân em tê cứng, từ đó phần nào thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ.

Hiệu trưởng họ Du giải thích vì dành riêng cho học sinh cá biệt, nhà trường muốn dạy về lòng biết ơn thông qua phương pháp độc đáo.

"Chúng tôi khuyến khích học sinh trải nghiệm việc chăm sóc ‘em bé’ để hiểu những khó khăn mà người mẹ phải đối mặt trong thời kỳ mang thai. Chúng tôi hy vọng học sinh biết trân trọng công lao của cha mẹ, từ đó thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Hơn nữa, phương pháp giáo dục của chúng tôi cũng được các phụ huynh đánh giá cao", ông Du chia sẻ.

Một phụ huynh có con học trong trường cho biết con trai có sự thay đổi theo hướng tốt hơn sau khi phải bế búp bê lúc ăn cơm.

Học sinh không được buông búp bê kể cả lúc ăn cơm.

Phương pháp giảng dạy đặc biệt này tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là cách tiếp cận đúng đắn, giúp học sinh cẩn thận và kiên nhẫn hơn. Có người thậm chí cho rằng các "em bé" phải được cải tiến cho giống thật hơn, vì trẻ con thật sự không "ngoan" như vậy, mà quấy khóc và không biết đi vệ sinh đúng cách.

Bên cạnh đó, một bộ phận phản đối cách làm này của trường Nguyên Trung. Họ lo ngại trải nghiệm sự vất vả của việc làm cha, làm mẹ quá sớm gây ra chướng ngại tâm lý cho trẻ vị thành niên, dẫn đến quyết định không sinh con sau này.

Theo SCMP, tin tức liên quan đến trung tâm “uốn nắn thanh thiếu niên” hay cơ sở giáo dục đặc biệt ở Trung Quốc thường nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, chủ yếu vì các lý do tiêu cực như cáo buộc ngược đãi hoặc bạo hành học sinh.

Những trung tâm này thường thu học phí từ 8.000 đến 20.000 nhân dân tệ (khoảng 1.200-2.900 USD) mỗi tháng, áp dụng mô hình quản lý khép kín và mang phong cách nghiêm khắc.